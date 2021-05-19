Black Iron усилил свою команду одним из лидеров Всемирного конгресса Украинцев и Канадско-украинской ТП

Канадская горнорудная компания Black Iron, реализующая проект на Шимановском месторождении железной руды, ввела в свой совет директоров вице-президента по операциям Всемирного конгресса украинцев, являющегося президентом Канадско-украинской торговой палаты КУТП) и директором публичной компании Zhoda Investments в Швеции Зенона Поточного.

Согласно пресс-релизу компании во вторник, Поточный успешно построил и управлял несколькими компаниями в Украине, начиная от нефтегазовых проектов и заканчивая гостиницами. У него обширные отношения с высокопоставленными членами правительства Украины и, как правило, он участвует во всех крупных дипломатических визитах между Канадой и Украиной.

В свою очередь Стефан Георгиев также назначен директором проекта вместо вышедшего на пенсию Леса Квасика после почти 51 года работы в отрасли. При этом уточняется, что Георгиев имеет более чем 25-летний опыт работы в сфере проектирования, управления проектами и строительства. Недавно Стефан занимал пост вице-президента по проектам и капитальному строительству в компании "Полюс", где он отвечал за строительство нескольких российских золотых приисков стоимостью более $800 млн в год. Стефан хорошо знаком с Шимановским проектом Black Iron, так как он руководил проведением технико-экономического обоснования 2013 года и дальнейшей оптимизации 2014 года, констатируется в пресс-релизе.

Также сообщается, что Лес Квасик уходит на пенсию после потрясающей карьеры, в течение которой он участвовал в проектировании, строительстве и эксплуатации шахт в семи странах. Лес начал свою карьеру в Канаде на руднике Inco Copper Cliff, где он быстро поднялся до должности суперинтенданта карьера, а затем отправился в путь, чтобы увидеть мир. За свою карьеру Лес занимал различные должности от директора проекта до главного операционного директора в странах с совершенно разными культурами, языком, едой и погодой, включая Колумбию, Германию, Саудовскую Аравию, Индонезию, США и Украину.

Лес согласился остаться в Black Iron в качестве консультанта по вопросам причинно-следственной связи, поскольку он переходит на пенсию в Панаме со своей женой.

Генеральный директор Black Iron Мэтт Симпсон отметил, что "Было очень приятно работать с Лесом в течение нескольких лет, поскольку он обладает обширными знаниями и отлично умеет налаживать отношения".

"Очень редко кто-то имеет 50-летний профессиональный опыт работы, и это свидетельствует о любви Леса к горнодобывающему сектору. Я хотел бы поприветствовать Зенона и Стефана в команде Black Iron. Добавление Зенона в правление Black Iron укрепит наши отношения в Украине в это критическое время реализации проекта. Стефан - исключительный директор проекта, с которым я имел удовольствие работать ранее, и он возвращается в Black Iron, чтобы завершить то, что мы начали вместе, а именно построить Шимановское железорудное месторождение", - резюмировал Мэтт Симспон.

Как сообщалось, Black Iron в октябре 2010 года приобрела у Geo Alliance Group Limited инвестиционной группы EastOne украинского бизнесмена Виктора Пинчука кипрскую "дочку" Geo-Alliance Ore East Limited вместе с лицензиями за $13 млн, затем переименовав ее в BKI Cyprus. Основные активы - 99% - в ООО "Шимановское Стил" и "Зеленовское Стил" (оба - Днепр). Расширение предприятия до 8 млн тонн в год оценивается в $364 млн.

В июле 2013 года после ряда проблем с реализацией проекта Black Iron сообщила о соглашении с крупнейшей украинской горно-металлургической группой "Метинвест" по развитию своих железорудных активов. Metinvest B.V. заплатила Black Iron Inc. $20 млн и приобрела 49% в BKI Cyprus. Однако позднее "Метинвест" вышел из проекта.

Шимановское железорудное месторождение окружено пятью другими действующими добывающими предприятиями, включая железорудный комплекс ArcelorMittal. Существующая инфраструктура, включая доступ к электроэнергии, железнодорожным и портовым объектам, по мнению Black Iron, позволит быстро реализовать проект до стадии производства.