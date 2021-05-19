Украина попала в финал по результатам первого полуфинала Евровидения-2021

Украинская группа "Go-A" с песней "SHUM" прошла в финал песенного конкурса "Евровидение-2021" в нидерландском Роттердаме.

Согласно трансляции песенного конкурса на Youtube, Украина в финал попала десятой.

Также в финал прошли Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция и Бельгия.

Второй полуфинал запланирован на 20 мая.

Окончательный "Гранд-финал" "Евровидение" состоится 22 мая.

Go-A с песней "SHUM" выступили в первом полуфинале Евровидения под номером 15.