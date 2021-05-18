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22:18 18.05.2021

Посольство Украине в Израиле начинает организацию эвакуации соотечественников из Сектора Газа

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Посольство Украине в Израиле начинает организацию эвакуации соотечественников из Сектора Газа

Украинцы будут эвакуированы из Сектора Газа – Посольство Украины в Израиле

Посольство Украины в Государстве Израиль начало организацию эвакуации украинцев, находящихся в зоне боевых действий в Секторе Газа. Об этом сообщается на странице Посольства в соцсети Facebook.

«Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, премьер-министру, МИД и специальным службам организовать возвращение граждан Украины на Родину из Сектора Газа, где продолжается эскалация вооружённого противостояния. Сейчас Посольством совместно со всеми причастными сторонами, а также нашими международными партнёрами принимаются меры, направленные на организацию эвакуации граждан Украины из Сектора Газа», - говорится в сообщении.

Гражданам Украины, которые оказались в зоне конфликта, а также нуждающимся в помощи в возвращении домой, необходимо обратиться в отделение Посольства Украины в Израиле при Палестинской Национальной Администрации по телефону: + 972-59-969-95-61 или на электронную почту pm_ps@mfa.gov.ua.

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Интерфакс-Украина
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