Украина готова обеспечивать всю полноту прав крымскотатарского народа

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что власти Украины готовы продолжить обеспечивать всю полноту прав, которую должен получать крымскотатарский народ.

"В ночь с 17 на 18 мая 1944 началось массовое принудительное выселение из Крыма представителей коренного народа… Вся Украина чтит память жертв этого преступления. Наша страна готова продолжить обеспечивать всю полноту прав, которую должен получать крымскотатарский народ. Сегодня и всегда мы будем с вами, особенно в сложные моменты", - написал Ермак в своем фейсбук.

По словам Ермака, "важны не слова, а конкретные дела".

Он отметил, что президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект закона "О коренных народах Украины", а также утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Крыма и Севастополя.

"Крымские татары заслуживают безоблачное будущее в украинском Крыму … Крым - это Украина!", - резюмировал Ермак.