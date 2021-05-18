Свириденко, Милованов и Литвиненко введены в конкурсную комиссию по директору Бюро экономической безопасности – указ по решению СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны, согласно которому советник главы Офиса президента Тимофей Милованов, замглавы ОП Юлия Свириденко и директор Нацинститута стратегических исследований Александр Литвиненко вводятся в состав комиссии по проведению конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности.

Соответствующий указ №197/2021 вместе с указанным решением СНБО от 14 мая 2021 года были обнародованы на сайте президента во вторник.

"Определить членами комиссии по проведению конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности Украины: Литвиненко Александра Валерьевича - директора Национального института стратегических исследований; Милованова Тимофея Сергеевича - советника руководителя Офиса президента Украины вне штата, исполняющего обязанности генерального директора государственного предприятия "Национальный фонд инвестиций Украины"; Свириденко Юлию Анатольевну - заместителя руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в решении СНБО.

Согласно указу президента, контроль за выполнением решения СНБО возлагается на секретаря Совета Алексея Данилова.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 22 марта подписал закон "О Бюро экономической безопасности Украины" № 1150-ІХ, который Верховная Рада приняла 28 января 2021 года.

Согласно плану приоритетных действий правительства, БЭБ должен заработать в сентябре 2021 года.