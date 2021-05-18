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20:51 18.05.2021

Кабмину поручено разработать программу материального обеспечения построения общенациональной цифровой многоканальной телесети МХ-7 – указ по решению СНБО

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Кабмину поручено разработать программу материального обеспечения построения общенациональной цифровой многоканальной телесети МХ-7 – указ по решению СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно мероприятий по обеспечению информационной безопасности.

Соответствующий документ №198/2021, а также указанное решение СНБО от 14 мая, были обнародованы на сайте президента во вторник.

"Кабинету Министров Украины разработать и утвердить программу повышения обороноспособности и безопасности государства в части материально-технического обеспечения построения оператором - Концерном радиовещания, радиосвязи и телевидения, который находится в управлении Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, общенациональной цифровой многоканальной телесети МХ-7, предусмотрев привлечение средств в объеме 490,0 млн грн под государственные гарантии", - говорится в решении СНБО.

В нем отмечается, что правительство должно рекомендовать Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания принять меры, направленные на демонополизацию сферы цифрового телевидения и завершение процесса привлечения Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения к выполнению функций оператора цифрового вещания.

Также Кабмин должен внести изменения в решение СНБО от 5 ноября 2020 года "О предложениях к проекту закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" относительно статей, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины.

"Внести изменение в подпункт 9 пункта 1 решения СНБО… изложив его в следующей редакции: 9) предусмотреть возможность предоставления государственных гарантий в 2021 году субъектам хозяйствования - резидентам Украины по кредитам (займам), привлекаемым для финансирования программ, связанных с повышением обороноспособности и безопасности государства, для нужд государственных заказчиков оборонных закупок: Министерству обороны Украины - 15 510,0 млн грн; Министерству внутренних дел Украины - 4000,0 млн грн; Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины - 490,0 млн грн", - говорится в документе.

Согласно указу президента, контроль за выполнением решения СНБО возлагается на секретаря Совета Алексея Данилова.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось, СНБО во время заседания 14 мая принял решение о необходимости построения общенациональной цифровой многоканальной телесети Multiplex MX-7, оператором которой определен государственный Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения, входящий в сферу управления Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи).

Ожидается, что уже к концу 2021 года доступ к качественному цифровому вещанию MX-7 будет на 95% подконтрольной территории Украины, даже в приграничных регионах.

Государственная инфраструктура эфирного цифрового телевидения заработает в 158 населенных пунктах, в том числе - на приграничных территориях (полный перечень населенных пунктов изложен в приложении к Решению Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания).

МХ-7 будет транслировать не менее 12 каналов: прежде всего государственные телекомпании и Общественное вещание. Наполнение сети будет определять Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Каналы будут незакодированными.

Сеть MX-7 строится по технологии европейского стандарта эфирного цифрового телевидения второго поколения (DVB-T2).

Вещание будет осуществляться в полосе частот метрового диапазона 174-230 МГц.

Для получения сигнала пользователям понадобятся антенны (которые, как отмечают в Госспецсвязи, остались у многих жителей Украины после отключения аналогового вещания) и цифровые тюнеры. Доступ к контенту мультиплекса планируется на безоплатной основе.

Теги: #президент #телевидение #указ
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