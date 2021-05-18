Замгенсека НАТО Джоанэ поддержал усилия правительства Украины по достижению критериев членства в Альянсе - Стефанишина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во вторник провела встречу с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ.

Как сообщила Стефанишина на своей странице в Facebook, в фокусе разговора было наращивание войск РФ в Крым, что создает серьезную угрозу для Азово-Черноморского региона, Ближнего Востока, Средиземного моря и других регионов; расширение сотрудничества, в частности в сфере инноваций, восстановление заседаний Комиссии Украина-НАТО на высоком уровне.

"Мирче Джоанэ поддержал усилия правительства Украины, направленные на достижение критериев членства в НАТО, реформирования сектора безопасности и обороны, а также продолжение совместных усилий над поддержанием диалога Украина-НАТО на высоком уровне", - написала вице-премьер.

Также в ходе встречи она подчеркнула, что Украина открыта к углублению сотрудничества в вопросах устойчивости, отметив, что вклад Украины может стать чрезвычайно ценным для всего Альянса.

"Украина стремится полностью использовать свой статус Партнера по расширенным возможностям, в том числе через расширение участия в учениях НАТО", - отметила Стефанишина.

Кроме того, участники приветствовали начало подготовки совместных учений НАТО в Черном море Coherent Resilience, которые запланированы на сентябрь 2021г, и обсудили высокую динамику политического диалога между Украиной и НАТО, что является ключом к усилению нашего взаимодействия и реализации амбиций Украины;

Помимо прочего, вице-премьер сообщила заместителю генерального секретаря НАТО о разработке в Украине Концепции национальной устойчивости, и отметила важность того, что НАТО поднимает вопросы развития устойчивости, усиления диалога с партнерами в этой сфере.