События

20:38 18.05.2021

Замгенсека НАТО Джоанэ поддержал усилия правительства Украины по достижению критериев членства в Альянсе - Стефанишина

2 мин читать
Замгенсека НАТО Джоанэ поддержал усилия правительства Украины по достижению критериев членства в Альянсе - Стефанишина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во вторник провела встречу с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ.

Как сообщила Стефанишина на своей странице в Facebook, в фокусе разговора было наращивание войск РФ в Крым, что создает серьезную угрозу для Азово-Черноморского региона, Ближнего Востока, Средиземного моря и других регионов; расширение сотрудничества, в частности в сфере инноваций, восстановление заседаний Комиссии Украина-НАТО на высоком уровне.

"Мирче Джоанэ поддержал усилия правительства Украины, направленные на достижение критериев членства в НАТО, реформирования сектора безопасности и обороны, а также продолжение совместных усилий над поддержанием диалога Украина-НАТО на высоком уровне", - написала вице-премьер.

Также в ходе встречи она подчеркнула, что Украина открыта к углублению сотрудничества в вопросах устойчивости, отметив, что вклад Украины может стать чрезвычайно ценным для всего Альянса.

"Украина стремится полностью использовать свой статус Партнера по расширенным возможностям, в том числе через расширение участия в учениях НАТО", - отметила Стефанишина.

Кроме того, участники приветствовали начало подготовки совместных учений НАТО в Черном море Coherent Resilience, которые запланированы на сентябрь 2021г, и обсудили высокую динамику политического диалога между Украиной и НАТО, что является ключом к усилению нашего взаимодействия и реализации амбиций Украины;

Помимо прочего, вице-премьер сообщила заместителю генерального секретаря НАТО о разработке в Украине Концепции национальной устойчивости, и отметила важность того, что НАТО поднимает вопросы развития устойчивости, усиления диалога с партнерами в этой сфере.

 

Теги: #стефанишина #украина #нато
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:23 18.05.2021
Модерна предлагала Украине неприемлемые условия на покупку вакцины

Модерна предлагала Украине неприемлемые условия на покупку вакцины

19:32 18.05.2021
Стягивание войск РФ было попыткой запугать Украину, а не добиться эскалации в военных действиях - эксперт

Стягивание войск РФ было попыткой запугать Украину, а не добиться эскалации в военных действиях - эксперт

19:31 18.05.2021
"Дело Шеремета": суд продлил домашний арест Кузьменко, у Дугарь остаются обязательства

"Дело Шеремета": суд продлил домашний арест Кузьменко, у Дугарь остаются обязательства

19:07 18.05.2021
В центре предстоящего саммита НАТО будет укрепление единства Европы и Северной Америки – генсек Столтенберг

В центре предстоящего саммита НАТО будет укрепление единства Европы и Северной Америки – генсек Столтенберг

18:59 18.05.2021
Хомчак призвал страны НАТО сформировать системный и консолидированный подход к нейтрализации российских вызовов и угроз

Хомчак призвал страны НАТО сформировать системный и консолидированный подход к нейтрализации российских вызовов и угроз

17:46 18.05.2021
Стефанишина в НАТО обсудила предложение направить в Украину команду по противогибридной поддержке

Стефанишина в НАТО обсудила предложение направить в Украину команду по противогибридной поддержке

14:55 18.05.2021
Зеленский во вторник внесет в Раду в законопроект о коренных народах

Зеленский во вторник внесет в Раду в законопроект о коренных народах

13:53 18.05.2021
Украина 31 мая впервые выплатит $40,75 млн по ВВП-варрантам

Украина 31 мая впервые выплатит $40,75 млн по ВВП-варрантам

12:33 18.05.2021
Градостроительный кадастр может быть запущен до конца 2021 года – замминистра развития громад и территорий

Градостроительный кадастр может быть запущен до конца 2021 года – замминистра развития громад и территорий

12:28 18.05.2021
ЕС разделяет приверженность "Ассоциированного трио" евроинтеграции – Стано

ЕС разделяет приверженность "Ассоциированного трио" евроинтеграции – Стано

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмину поручено разработать программу материального обеспечения построения общенациональной цифровой многоканальной телесети МХ-7 – указ по решению СНБО

Кабмину поручено предусмотреть в Бюджетной декларации на 2022-2024 годы финансирование сектора нацбезопасности на уровне 5% от ВВП – указ

Посольство Украины совместно с международными партнерами принимает меры по организации эвакуации украинцев из Сектора Газа

"Дело Шеремета": суд продлил домашний арест Кузьменко, у Дугарь остаются обязательства

Прокурор Киева: по делам о расхищениях столичного бюджета установлен ущерб как минимум в 43 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Администрация Байдена пока не будет вводить санкции против Nord Stream 2 AG

Свириденко, Милованов и Литвиненко введены в конкурсную комиссию по директору Бюро экономической безопасности – указ по решению СНБО

Медведчук не обжаловал решение апелляционный суд по книге "Дело Василия Стуса" - издательство "Vivat"

Минобороны Украины хочет приобрести противоракетную систему типа израильского "Железного купола"

Tut.by сообщил о задержании 13 сотрудников, к главреду не пустили адвоката

Главы МИД стран ЕС призвали стороны ближневосточного конфликта немедленно прекратить огонь и насилие

Кабмину поручено разработать программу материального обеспечения построения общенациональной цифровой многоканальной телесети МХ-7 – указ по решению СНБО

Кабмину поручено предусмотреть в Бюджетной декларации на 2022-2024 годы финансирование сектора нацбезопасности на уровне 5% от ВВП – указ

Посольство Украины совместно с международными партнерами принимает меры по организации эвакуации украинцев из Сектора Газа

В Харькове задержали военкома, обещавшего за взятку помочь новобранцу получить "белый билет"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА