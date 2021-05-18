События

19:38 18.05.2021

В Харькове задержали военкома, обещавшего за взятку помочь новобранцу получить "белый билет"

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В Харькове задержали военкома, обещавшего за взятку помочь новобранцу получить "белый билет"

Военный комиссар Индустриального районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Харькова задержан при получении взятки.

"По данным следствия, военный комиссар посредством своего знакомого получил 1 тыс. 100 долларов США за уклонение новобранца от военной службы", - сообщается на официальном сайте Государственного бюро расследований.

Как установили следователи Краматорского теруправления ГБР, за эту сумму военком обещал содействовать в получении т.н. белого билета (документа воинского учета для граждан, освобожденных от призыва по состоянию здоровья).

ГБР задержало военного комиссара и посредника во время получения второй части средств (600 долларов) в рабочем кабинете.

Сейчас готовится сообщение задержанному о подозрении по ч. ст.368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом, совершенное по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством) УК Украины и ходатайство об избрании меры пресечения.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Объединенных сил.

 

Теги: #взятка #харьков #военком
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