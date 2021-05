Стягивание войск РФ было попыткой запугать Украину, а не добиться эскалации в военных действиях - эксперт

Стягивание войск РФ вдоль украинских границ было попыткой запугать Украину, а не добиться эскалации в военных действиях, считает старший научный сотрудник Института Гувера Стэнфордского университета Нил Фергюсон.

"Мы все, конечно, были очень серьезно обеспокоенны когда, россияне стягивали свои войска на границу Украины. Это было настолько откровенно, настолько нагло, что я не верил в то, что будет какая-то серьезная война или какое-то серьезное вмешательство и захват определенных территорий. Потому что больше об этом говорили, чем действительно что-то происходило. Это была попытка запугать Украину, а не добиться эскалации в военных действиях", - сказал Фергюсон на онлайн-дискуссии, организованной Ялтинской европейской стратегией, во вторник.

По его словам, цель заключалась в том, чтобы протестировать администрацию президента США Джозефа Байдена, а не только Украину.

"В администрации Байдена есть очень много знакомых лиц со времен администрации Обамы, не считая самого президента. И если оглянуться назад на администрацию Обамы, то мы увидим определенные слабые стороны, они не были эффективными в своей реакции на агрессивные действия России в 2014 году. В ответ на аннексию Крыма были введены санкции, но все, ничего более эффективного не было сделано", - отметил Фергюсон.

Ялтинская Европейская Стратегия (YES) – ведущий форум, на котором обсуждается европейское будущее Украины в глобальном контексте. YES способствует развитию новых идей, налаживает связи Украины с международными партнерами и поддерживает силы, которые выступают за изменения в Украине. YES основал в 2004 году бизнесмен Пинчук.

С 2004 по 2013 гг. ежегодные встречи YES проводились в Ливадийском дворце в Ялте. После временной оккупации Крыма Российской Федерацией встречи были перенесены в Киев.