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19:31 18.05.2021

"Дело Шеремета": суд продлил домашний арест Кузьменко, у Дугарь остаются обязательства

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"Дело Шеремета": суд продлил домашний арест Кузьменко, у Дугарь остаются обязательства

Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения двум обвиняемым в убийстве журналиста Павла Шеремета еще на два месяца, до 18 июля: Юлия Кузьменко остается под домашним арестом, а в отношении Яны Дугарь продолжает действовать мера пресечения в виде личных обязательств.

Соответствующее определение суд вынес во вторник, удовлетворив ходатайство прокуратуры.

"Ходатайство прокурора удовлетворить… Продлить срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста обвиняемой Кузьменко до 18 июля…. Продлить срок действия обязательств обвиняемой Дугарь…до 18 июля", - говорится в документе, который был зачитан в ходе судебного заседания.

На заседании суд продолжил изучение материалов дела по существу обвинения, затем прокуроры в суде заявили ходатайство о продлении меры пресечения обвиняемым.

Следующее судебное заседание состоится 25 мая в 11.00.

Трансляция заседания велась на ютюб-канале "Судова влада": https://www.youtube.com/watch?v=T9CFf87u4gM

Как сообщалось, 30 апреля 2021 года Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения подозреваемому по "делу Шеремета" Андрею Антоненко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая 2020 года.

25 августа Шевченковский райсуд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Антоненко, Дугарь и Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета будет проводить суд присяжных.

Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом, на Дугарь возложены личные обязательства, а Антоненко больше года содержался под стражей.

Апелляционный суд неоднократно оставлял в силе меру пресечения для Антоненко в виде содержания под стражей. Ни один из обвиняемых свою вину в причастности к убийству Шеремета не признает.

Теги: #шеремет #украина #суд
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