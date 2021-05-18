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19:16 18.05.2021

Арахамия просит координатора по охране здоровья Госдепартамента США поделиться с Украиной излишками вакцины AstraZeneca

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Арахамия просит координатора по охране здоровья Госдепартамента США поделиться с Украиной излишками вакцины AstraZeneca

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия призывает координатора по охране здоровья Госдепартамента США поделиться с Украиной излишками вакцины против COVID-19 AstraZeneca, сообщает сайт партии во вторник.

"Мы благодарны США за постоянную поддержку и помощь Украине… призываем ваше правительство выделить справедливую часть своих излишков вакцин Украине… Хотя цель нашего правительства в том, чтобы вакцинировать большинство взрослого населения страны до конца года, вакцинация проводится медленно из-за отсутствия внутренних поставок и проблем, связанных с поиском и получением безопасных и эффективных вакцин", - написал Арахамия в письме координатору по безопасности в области здравоохранения и глобальному реагированию на пандемию COVID-19 Госдепартамента США Гейлу Смиту.

Он отметил, что вакцинирование в Украине началось в конце февраля - почти на 2 месяца позднее, чем у европейских соседей Украины. По словам Арахамии, на сегодняшний день первую дозу вакцины против COVID-19 получили 750 тыс. украинцев, и из них полностью вакцинированы.

"Нынешний уровень вакцинации в Украине явно недостаточен для того, чтобы справиться с тяжелыми обстоятельствами, связанными с распространением COVID-19 и его вариациями. С населением 44 млн только при помощи наших международных и союзников, особенно США, мы сможем получить достаточно большое количество надежных вакцин против COVID-19", - говорится в письме Арахамии.

Теги: #коронавирус #слуга_народа #арахамия #сша #вакцина #astrazeneca
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