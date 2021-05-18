В центре предстоящего саммита НАТО будет укрепление единства Европы и Северной Америки – генсек Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал восемь позиций, которые станут основой повестки дня саммита альянса, запланированного на 14 июня в Брюсселе.

Как сообщает во вторник штаб-квартира организации, предложения были озвучены в ходе заседания Военного комитета альянса с участием начальников генеральных штабов вооруженных сил стран союзников. Заседание проходит под председательством главы Военного комитета НАТО, маршала авиации Стюарта Пича.

"Предложения, обсуждение которых проходит в Североатлантическом совете, направлены на укрепление единства между Европой и Северной Америкой, расширение подхода НАТО к безопасности и защите международного порядка, основанного на правилах. Они варьируются от более тесных политических консультаций и возобновления приверженности коллективной обороне до конкретных мер по активизации работы по обеспечению устойчивости, изменению климата и новым технологиям, а также по улучшению координации с демократическими странами по всему миру", - сказано в сообщении.

Столтенберг подчеркнул, что "встреча на высшем уровне предоставит уникальную возможность укрепить НАТО как прочное воплощение связи между Европой и Северной Америкой". По его словам, июньский саммит НАТО "предоставит уникальную возможность защитить Североатлантический союз в будущем, укрепить трансатлантические связи и продемонстрировать нашу приверженность трансатлантической солидарности. Не на словах, а на деле".