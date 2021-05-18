Демонтаж торговых точек в переходах столицы начался после обысков по делу о миллионных доходах "теневиков", прикрывающих этот бизнес – прокурор Киева

Демонтаж нелегально работающих торговых точек в подземных переходах центра Киева начался после активизации следственных действий по делу о миллионных теневых доходах, получаемых группой лиц, прикрывающих эту деятельность, подчеркивает прокурор Киева Олег Кипер.

В интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о том, была ли необходимость привлечения сотрудников СБУ к следственным действиям по эпизоду с подземными переходами столицы, прокурор города сказал: "Это уголовное дело было начато по материалам Службы безопасности Украины, сотрудники СБУ осуществляют в нем оперативное сопровождение".

Таким образом, как пояснил прокурор столицы, отдельной необходимости в привлечении сотрудников спецслужбы не было, поскольку они изначально привлечены к расследованию.

Кипер также подчеркнул: "Показательным является и тот факт, что 12 мая, когда начались активные следственные действия в этом производстве, в подземных переходах центральных районов города Киева начался массовый̆ демонтаж нелегальных торговых точек, которые до этого функционировали там годами".