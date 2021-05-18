События

18:18 18.05.2021

Демонтаж торговых точек в переходах столицы начался после обысков по делу о миллионных доходах "теневиков", прикрывающих этот бизнес – прокурор Киева

1 мин читать
Демонтаж торговых точек в переходах столицы начался после обысков по делу о миллионных доходах "теневиков", прикрывающих этот бизнес – прокурор Киева

Демонтаж нелегально работающих торговых точек в подземных переходах центра Киева начался после активизации следственных действий по делу о миллионных теневых доходах, получаемых группой лиц, прикрывающих эту деятельность, подчеркивает прокурор Киева Олег Кипер.

В интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о том, была ли необходимость привлечения сотрудников СБУ к следственным действиям по эпизоду с подземными переходами столицы, прокурор города сказал: "Это уголовное дело было начато по материалам Службы безопасности Украины, сотрудники СБУ осуществляют в нем оперативное сопровождение".

Таким образом, как пояснил прокурор столицы, отдельной необходимости в привлечении сотрудников спецслужбы не было, поскольку они изначально привлечены к расследованию.

Кипер также подчеркнул: "Показательным является и тот факт, что 12 мая, когда начались активные следственные действия в этом производстве, в подземных переходах центральных районов города Киева начался массовый̆ демонтаж нелегальных торговых точек, которые до этого функционировали там годами".

Теги: #киев #прокуратура #мафы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:50 18.05.2021
Кличко обнародовал запись с камер видеонаблюдения возле его квартиры и обвинил ОП в давлении на столичную власть

Кличко обнародовал запись с камер видеонаблюдения возле его квартиры и обвинил ОП в давлении на столичную власть

17:15 18.05.2021
Более половины киевлян не хотели бы видеть на посту главы КГГА никого, кроме действующего мэра – опрос

Более половины киевлян не хотели бы видеть на посту главы КГГА никого, кроме действующего мэра – опрос

14:12 18.05.2021
На рынке офисов Киева усиливается тренд на децентрализацию офисной недвижимости – мнение

На рынке офисов Киева усиливается тренд на децентрализацию офисной недвижимости – мнение

13:56 18.05.2021
В Инспекции по подготовке и дипломированию моряков в Киеве идут обыски

В Инспекции по подготовке и дипломированию моряков в Киеве идут обыски

13:37 18.05.2021
Киевский метрополитен отрицает договорные отношения с компаниями - фигурантами в деле об уклонении от уплаты налогов в ходе строительства линии метро на Виноградарь

Киевский метрополитен отрицает договорные отношения с компаниями - фигурантами в деле об уклонении от уплаты налогов в ходе строительства линии метро на Виноградарь

13:20 18.05.2021
В ГФС сообщили о разоблачении группировки изготовителей контрафактных ГСМ по итогам обысков в доме, где проживает Кличко

В ГФС сообщили о разоблачении группировки изготовителей контрафактных ГСМ по итогам обысков в доме, где проживает Кличко

10:52 18.05.2021
СБУ проводит обыски в доме, где живет Кличко, к мэру следственные действия отношения не имеют

СБУ проводит обыски в доме, где живет Кличко, к мэру следственные действия отношения не имеют

10:02 18.05.2021
Кличко сообщил, что под дверь его квартиры приходили правоохранители

Кличко сообщил, что под дверь его квартиры приходили правоохранители

05:00 18.05.2021
18 мая в Киеве будут праздновать Международный день музеев

18 мая в Киеве будут праздновать Международный день музеев

19:04 17.05.2021
"АВТ Бавария" инвестировала около EUR0,5 млн в открытие дилерского центра Aston Martin в Киеве

"АВТ Бавария" инвестировала около EUR0,5 млн в открытие дилерского центра Aston Martin в Киеве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский внес в Раду законопроект о коренных народах Украины

Число умерших в Украине в марте-2021 к марту-2020 выросло на 34,3% – Госстат

Меджлис призвал Зеленского обеспечить восстановление коллективных прав крымскотатарского народа – заявление

В Инспекции по подготовке и дипломированию моряков в Киеве идут обыски

Украина обратилась к международным организациям для оказания помощи в организованном выезде украинцев с Сектора Газа – МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники нарушили режим прекращения огня возле Песок и Авдеевки, потерь нет – штаб ООС

Апелляционный суд рассмотрит апелляции на домашний арест Медведчука 21 мая

Зеленский внес в Раду законопроект о коренных народах Украины

В Киевской области ожидается ливень, объявлен I уровень опасности

Число умерших в Украине в марте-2021 к марту-2020 выросло на 34,3% – Госстат

Блинкен призывает избегать милитаризации Арктики

СБУ разоблачила сеть трейдеров, реализующих некачественное топливо с подпольных нефтеперерабатывающих заводов

Зеленский поручил организовать вывоз украинцев из Сектора Газа – советник руководителя ОП

Зеленский подписал закон об участии молодежи в общественной жизни на местном и региональном уровне

Северная Македония высылает российского дипломата - СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА