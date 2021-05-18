Российские наемники нарушили режим прекращения огня возле Песок и Авдеевки, потерь нет – штаб ООС

Российские наемники три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала вторника, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил

"С начала суток, 18 мая, было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, враг дважды открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия вблизи Песок. В направлении Авдеевки противник совершил обстрел из подствольных гранатометов", - сказано в сообщении в Facebook.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм.