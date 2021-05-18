Более половины киевлян не хотели бы видеть на посту главы КГГА никого, кроме действующего мэра – опрос

54% киевлян не поддерживает идею назначения центральной властью на должность председателя Киевской городской государственной администрации любого другого человека, кроме действующего мэра, свидетельствует опрос социологической группы "Рейтинг", проведенный 15-16 мая в столице.

Согласно результатам опроса, жители Киева лучше оценивают местное положение дел, чем общую ситуацию в стране. Так, 42% оценивают положение дел в городе как правильное и лишь 32% считают, что страна движется в правильном направлении.

Виталий Кличко сохраняет лидерские позиции в рейтинге доверия киевлян. Ему доверяют 51% опрошенных, при том, что президенту Владимиру Зеленскому доверяют лишь 45% респондентов.

В то же время, экс-премьеру Владимиру Гройсману доверяют 33% опрошенных граждан, спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову – 32%, пятому президенту Украины Петру Порошенко – 30%, нардепу Юлии Тимошенко – 21%, нардепу Юрию Бойко – 17%, премьер-министру Украины Денису Шмыгалю – 13%.

Согласно опросу, деятельностью мэра Киева довольны 53% опрошенных, президента – 40%, премьер-министра – 16%.

В рамках проведения опроса, социологи опросили 1200 жителей Киева в возрасте от 18 лет и старше.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Метод опроса: CATI – телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%. Сроки проведения: 15-16 мая 2021 года.