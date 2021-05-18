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17:10 18.05.2021

Апелляционный суд рассмотрит апелляции на домашний арест Медведчука 21 мая

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Апелляционный суд рассмотрит апелляции на домашний арест Медведчука 21 мая

Рассмотрение апелляционных жалоб, поданных на решение судьи Печерского районного суда города Киева о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в отношении народного депутата Виктора Медведчука, начнется в Киевском апелляционном суде 21 мая в 12:00.

Как сообщает пресс-служба апелляционного суда во вторник, судебное заседание по этому поводу пройдет в зале судебных заседаний №201.

"В соответствии с требованиями УПК Украины автоматизированной системой документооборота суда определен состав суда: судья-докладчик В.М. Лашевич, судьи Росик Т.В., Ященко М.А.", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, народные депутаты Украины фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и Тарас Козак 11 мая были уведомлены о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.

По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, временно оккупированная РФ). Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности - проведение подрывной деятельности против Украины, в частности, в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".

Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными. Позже Медведчук заявил, что примет решение по обжалованию меры пресечения после консультаций с адвокатами.

Сторона обвинения в ходе судебного заседания по избранию меры пресечения Медведчуку просила суд применить к подозреваемому меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 300 млн 930 грн.

Суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 9 июля 2021 года.

Теги: #медведчук #суд
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