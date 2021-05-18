Зеленский внес в Раду законопроект о коренных народах Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник внес в Верховную Раду проект закона о коренных народах, как безотлагательный.

Как сообщается на сайте украинского парламента, инициатором соответствующего законопроекта №5506 является президент.

Текст документа на сайте Верховной Рады в настоящее время отсутствует.

Ранее Зеленский заявил, что в течение дня внесет в Верховную Раду проект закона о коренных народах.

"Сегодня, я вношу на рассмотрение парламента неотложный законопроект о коренных народах. Уверен, что в сжатые сроки депутаты рассмотрят и закрепят статус коренных народов Украины, в частности крымских татар, и, наконец, сделают то, что откладывали 30 лет, восемь созывов Верховной Рады и все предыдущие президенты", - говорится в обращении Зеленского по случаю Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, опубликованном на его официальном сайте во вторник.

Зеленский отметил, что в настоящее время в Украине находится, по меньшей мере, 40 миллионов крымских татар.