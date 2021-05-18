В Киевской области ожидается ливень, объявлен I уровень опасности

До конца суток вторника, 18 мая, на территории Киевской области ожидается ухудшение погодных условий, в связи с чем в регионе объявлен I (желтый) уровень опасности, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киевской области. По данным Укргидрометцентра, до конца суток 18 мая дождь достигнет критерия значительного. I уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении, обнародованном в Facebook.