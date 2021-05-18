События

16:22 18.05.2021

Число умерших в Украине в марте-2021 к марту-2020 выросло на 34,3% – Госстат

1 мин читать
Число умерших в Украине в марте-2021 к марту-2020 выросло на 34,3% – Госстат

Число умерших в Украине в марте 2021 года составило 64,94 тыс., что на 34,4% больше, чем в марте 2020 года, сообщила Государственная служба статистики во вторник.

Согласно ее данным, в целом с начала года в Украине умерло 174,05 тыс. человек, что на 16,8% больше, чем в минувшем високосном году.

Как сообщалось, в августе 2020 года число умерших в стране было на 3,9% больше, чем в августе годом ранее, в сентябре – на 15,4%, в октябре – на 17,5%, в ноябре – 35%, в декабре – на 42,9%, в январе этого года – на 7,7% и в феврале – на 9%.

В то же время, по данным Госстата, число новорожденных в Украине в марте-2021 выросло на 22,7% по сравнению с мартом-2020 – до 23,82 тыс., хотя в целом за первый квартал оно сократилось на 4,2% – до 67,51 тыс.

В целом население Украины на 1 апреля 2021 года составило 41 млн 487,96 тыс. чел., что на 342,66 тыс., или на 0,8% меньше, чем годом ранее, констатирует статслужба.

Теги: #умершие #население #госстат
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:14 18.05.2021
В США от COVID-19 полностью вакцинированы более 123,8 млн челове

В США от COVID-19 полностью вакцинированы более 123,8 млн челове

19:33 17.05.2021
C 7 июня в ФРГ начнут прививать от COVID-19 всех граждан - без разделения на приоритетные группы

C 7 июня в ФРГ начнут прививать от COVID-19 всех граждан - без разделения на приоритетные группы

15:27 14.05.2021
ВВП Украины в I кв.-2021 снизился на 2% к I кв.-2020 – Госстат

ВВП Украины в I кв.-2021 снизился на 2% к I кв.-2020 – Госстат

07:47 11.05.2021
Население Китая с 2010 года выросло на 72 млн и превысило 1,4 млрд человек

Население Китая с 2010 года выросло на 72 млн и превысило 1,4 млрд человек

15:16 07.05.2021
Инфляция в Украине в апреле снизилась до 0,7%, в годовом измерении – до 8,4% - Госстат

Инфляция в Украине в апреле снизилась до 0,7%, в годовом измерении – до 8,4% - Госстат

16:57 28.04.2021
Реальная зарплата в Украине в марте 2021г возросла на 9,5% - Госстат

Реальная зарплата в Украине в марте 2021г возросла на 9,5% - Госстат

14:03 28.04.2021
Кабмин продлит цену э/э для населения 1,68 грн/кВт-ч до 30 июня – премьер

Кабмин продлит цену э/э для населения 1,68 грн/кВт-ч до 30 июня – премьер

22:55 25.04.2021
ГК "Нафтогаз" установила годовой тариф на газ для населения 7,96 грн/куб. м

ГК "Нафтогаз" установила годовой тариф на газ для населения 7,96 грн/куб. м

16:33 22.04.2021
Промпроизводство в Украине в марте-2021 выросло на 2,1% – Госстат

Промпроизводство в Украине в марте-2021 выросло на 2,1% – Госстат

16:33 19.04.2021
Число умерших в Украине в феврале-2021 к февралю-2020 выросло на 9% – Госстат

Число умерших в Украине в феврале-2021 к февралю-2020 выросло на 9% – Госстат

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский внес в Раду законопроект о коренных народах Украины

Меджлис призвал Зеленского обеспечить восстановление коллективных прав крымскотатарского народа – заявление

В Инспекции по подготовке и дипломированию моряков в Киеве идут обыски

Украина обратилась к международным организациям для оказания помощи в организованном выезде украинцев с Сектора Газа – МИД

Украина призывает мир осудить депортацию крымских татар 1944 года и признать ее геноцидом - МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

Более половины киевлян не хотели бы видеть на посту главы КГГА никого, кроме действующего мэра – опрос

Апелляционный суд рассмотрит апелляции на домашний арест Медведчука 21 мая

Зеленский внес в Раду законопроект о коренных народах Украины

В Киевской области ожидается ливень, объявлен I уровень опасности

Блинкен призывает избегать милитаризации Арктики

СБУ разоблачила сеть трейдеров, реализующих некачественное топливо с подпольных нефтеперерабатывающих заводов

Зеленский поручил организовать вывоз украинцев из Сектора Газа – советник руководителя ОП

Зеленский подписал закон об участии молодежи в общественной жизни на местном и региональном уровне

Северная Македония высылает российского дипломата - СМИ

Меджлис призвал Зеленского обеспечить восстановление коллективных прав крымскотатарского народа – заявление

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА