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15:47 18.05.2021

СБУ разоблачила сеть трейдеров, реализующих некачественное топливо с подпольных нефтеперерабатывающих заводов

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СБУ разоблачила сеть трейдеров, реализующих некачественное топливо с подпольных нефтеперерабатывающих заводов

Служба безопасности Украины разоблачила сеть трейдеров и АЗС, которые торговали некачественным топливом. Всего в сети были задействованы 3 предприятия, зарегистрированные в западных областях страны, и 8 АЗС в Ивано-Франковской области, сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что дельцы, кроме официальной торговли сертифицированным товаром, закупали некачественное топливо на подпольных нефтеперерабатывающих заводах. По оперативным данным, владелец сети АЗС из Прикарпатья также закупал некачественное топливо напрямую с подпольных заводов", - указывается в сообщении.

Отмечается, что клиентами АЗС были не только рядовые водители, но и предприятия критической инфраструктуры. Кроме того, было установлено, что АЗС, где вместе с сертифицированным топливом реализовывали контрафакт, не имели всех необходимых для работы документов.

Во время обысков в офисе фирмы-владельца АЗС, хранилищах нефтепродуктов предприятий-поставщиков и сети АЗС правоохранители изъяли записи черновой бухгалтерии, которые подтверждают противоправную деятельность, печатки, а также почти 150 тыс. литров дизельного топлива и бензина ориентировочной стоимостью 4,7 млн грн.

На изъятое топливо наложен арест. После завершения экспертиз отобранных образцов горючего и завершения других необходимых следственных действий планируется сообщение организаторам схемы о подозрении.

Продолжаются следственные действия.

Теги: #топливо #сбу #азс
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