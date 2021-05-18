Зеленский поручил организовать вывоз украинцев из Сектора Газа – советник руководителя ОП

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров и Министерству иностранных дел Украины организовать возвращение граждан Украины из Сектора Газа, сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Нет никаких сомнений в том, что наше государство всегда помогает всем украинцам. Где бы в мире они не оказались в чрезвычайных обстоятельствах и изъявили желание вернуться домой. Так будет и сейчас. Президент Владимир Зеленский поручил организовать - правительству, премьеру, Министерству иностранных дел и нашим специальным службам, если требуется их содействие. Это долг каждого цивилизованной страны - всегда спасать своих людей", - сообщил Подоляк в комментарии, переданном информационному агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

По его словам, Украина уже обратилась в международные организации для оказания логистической помощи в организации возвращения людей.

"Прежде всего, разговор идет о необходимых воздушных коридорах. Как известно, уже более сотни украинцев изъявили желание вернуться в Украину из Сектора Газа, где продолжается эскалация вооруженного противостояния", - сказал Подоляк.

Советник руководителя Офиса президента напомнил, что во время предыдущих вспышек противостояния в этом регионе в 2012 и 2014 годах уже был опыт такого взаимодействия - тогда украинцев удалось эвакуировать через территорию Египта. "Сейчас нужно сделать аналогичные шаги", - сказал Подоляк.

Он также отметил, что "на сегодня имеются обращения от представителей Молдовы, Беларуси, Венгрии и Болгарии – в оказании помощи возвращения граждан этих государств вместе с украинцами". "В целом, речь идет о 53 людях", - сообщил советник руководителя Офиса президента.

"Призываем граждан Украины, которые оказались в зоне конфликта и нуждаются в помощи и возвращения домой, обратиться в ближайшее дипломатическое представительство Украины любым доступным способом", - сказал Подоляк.

Ранее спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что около 120 украинских граждан изъявили желание вернуться в Украину из Сектора Газа, Министерство иностранных дел Украины отрабатывает безопасные пути их репатриации.

"В связи с продолжающимися боевыми действиями украинская сторона обратилась к международным организациям для оказания помощи в организованном выезде наших граждан из анклава. Как и в 2012 и 2014 гг., когда проводились аналогичные мероприятия, в настоящее время прорабатывается возможность репатриации через территорию Египта. Украинские дипломаты взаимодействуют с египетскими властями для получения необходимых разрешений", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Николенко, критически важно, чтобы в зоне конфликта наступил "режим тишины" для того, чтобы эта гуманитарная миссия была возможна в максимально безопасных условиях.