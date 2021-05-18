Зеленский подписал закон об участии молодежи в общественной жизни на местном и региональном уровне

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об основных принципах молодежной политики" № 1414-IX, сообщает пресс-служба президента во вторник.

Как отмечается в сообщении, закон имплементирует в украинское законодательство большинство положений Европейской хартии об участии молодежи в общественной жизни на местном и региональном уровне.

Документ определяет, что молодежь - это люди в возрасте от 14 до 35 лет, и вводит действенные механизмы привлечения молодежи к процессу выработки и принятия решений "на национальном уровне - через Национальный совет по вопросам молодежи при Кабинете министров Украины, на местном - через молодежные советы и советников по вопросам молодежи".

Закон также регулирует вопросы деятельности украинского молодежного фонда. Согласно документу, фонд является бюджетным учреждением, которое выполняет специальные функции по содействию реализации задач молодежной политики. Его деятельность направляет и координирует Министерство молодежи и спорта Украины. Политика прозрачности деятельности фонда будет обеспечиваться сбалансированной структурой органов управления и открытым процессом их формирования.

По мнению главы государства, "обновление молодежного законодательства, а также создание действенных финансовых инструментов поможет создать реальные возможности для каждого молодого человека жить и работать в Украине".