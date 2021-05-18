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15:02 18.05.2021

Меджлис призвал Зеленского обеспечить восстановление коллективных прав крымскотатарского народа – заявление

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Меджлис призвал Зеленского обеспечить восстановление коллективных прав крымскотатарского народа – заявление

Меджлис крымскотатарского народа обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также к международной общественности с просьбой защитить права крымских татар. Соответствующее заявление было обнародовано главой Меджлиса Рефатом Чубаровым в соцсети Facebook.

"Осуществление со стороны государственных органов Российской Федерации, которая оккупировала Крым, системного давления на крымскотатарский народ, включая запрет его представительных институтов - Меджлиса крымскотатарского народа и Курултая крымскотатарского народа, организация этнически и политически мотивированных преследований, ускоренное заселение полуострова гражданами РФ с целью искусственного изменения демографического и этнического состава населения является сознательной политикой этноцида крымскотатарского народа", - подчеркивается в заявлении Меджлиса к 77-й годовщине геноцида крымскотатарского народа.

В условиях ХХI века, отмечается в заявлении, над крымскотатарским народом снова нависла угроза уничтожения, которой можно избежать только объединением усилий Украины и международного сообщества по деоккупации Крыма.

"Меджлис крымскотатарского народа, почитая память жертв геноцида крымскотатарского народа, осуществленного коммунистическим режимом СССР 18 мая 1944 года, выражая сочувствие каждой семье крымских татар, всему крымскотатарскому народу в связи с потерями родных и близких в результате депортации 18 мая 1944 года, заявляя о несокрушимости крымскотатарского народа в условиях российской оккупации Крыма и выражая поддержку всем жителям Крыма, которые не воспринимают русских оккупантов, призывает международное сообщество объединиться вокруг Крымской платформы и как можно скорее принять срочные и жесткие меры принуждения РФ к соблюдению норм международного права", - указывается в заявлении.

Отмечается, что устранение угрозы уничтожения крымскотатарского народа требует срочного восстановления коллективных прав коренного крымскотатарского народа, включая его право на самоопределение в форме национально-территориальной автономии Крыма в составе независимой Украины.

"Меджлис крымскотатарского народа призывает президента Украины как гаранта государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина законодательное обеспечить восстановление коллективных прав крымскотатарского народа", - обратились в Меджлисе.

 

Теги: #крым #меджлис #татары
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