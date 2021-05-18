В МИД открылась выставка, посвященная 77-й годовщине депортации крымских татар

В Министерстве иностранных дел Украины открылась выставка живописных и графических произведений Юрия Химича "Крымские древности", посвященная 77-й годовщине депортации крымских татар и всем жертвам геноцида крымскотатарского народа.

"Если в далеком 1944 году Сталин провозгласил крымских татар предателями, то сегодня Путин также провозглашает крымских татар экстремистами. И эта ужасная политическая традиция России шельмовать и навязывать ярлыки для того, чтобы уничтожать культуру и целые народы, продолжается", - сказал на открытии выставки министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Министр указал, что Крым является землей крымских татар, крымчаков и караимов, что Крым является частью Украинского государства и только в составе Украинского государства народы, которые спокон веков населяли Крым, смогут полноценно развиваться, развивать свою идентичность, культуру и чувствовать себя в безопасности.

"Каждый иностранный гость, который будет посещать МИД - это будут министры, главы парламентов, главы правительств - они будут видеть эту выставку. Это будет живое напоминание и очень сильное художественное напоминание о том деле, которое сейчас объединяет очень много стран мира - это защита крымскотатарского народа и это деоккупация Крыма", - добавил Кулеба.

Он отметил, что МИД держит крымскую проблематику очень высоко на повестке дня.

"И мы никогда не остановимся до тех пор, пока Крым не будет возвращен, пока там не воцарит межэтническое согласие, все народы смогут жить в мире и процветании", - подчеркнул глава МИД.

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев выразил уверенность в том, что Крым рано или поздно будет освобожден от оккупации и "руки, протянутые на суверенитет и целостность украинского государства, будут сломаны".

"Но когда это произойдет зависит от многих факторов, в первую очередь от решительности самих украинских государственных органов", - добавил Джемилев.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров указал, что в XXI веке снова нависла угроза уничтожения крымскотатарского народа, потому что сама по себе оккупация Крыма - это системное и методическое уничтожение, попытка Москвы довести до конца дело российской колонизации Крыма, которую они начали еще в 1783 году.

"Мы можем противостоять этому только объединением усилий Украины и наших международных партнеров. МЫ очень надеемся, что Крымская платформа, саммит которой состоится с августе этого года в Киеве, будет мощной площадкой, которая приведет к деоккупации Крыма", - заявил Чубаров.

Также в МИД представили анимированный фотопроект, соавтором которого являются Эмине Джапарова, Фатима Османова и Эльдар Халил.