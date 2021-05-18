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13:42 18.05.2021

Украина обратилась к международным организациям для оказания помощи в организованном выезде украинцев с Сектора Газа – МИД

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Украина обратилась к международным организациям для оказания помощи в организованном выезде украинцев с Сектора Газа – МИД

Министерство иностранных дел Украины отрабатывает безопасные пути репатриации украинских граждан из Сектора Газа, около 120 украинцев изъявили желание вернуться в Украину, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"В связи с продолжающимися боевыми действиями украинская сторона обратилась к международным организациям для оказания помощи в организованном выезде наших граждан из анклава. Как и в 2012 и 2014 гг., когда проводились аналогичные мероприятия, в настоящее время прорабатывается возможность репатриации через территорию Египта. Украинские дипломаты взаимодействуют с египетскими властями для получения необходимых разрешений", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Он подчеркнул, что МИД продолжает мониторить развитие ситуации с безопасностью. По словам спикера, критически важно, чтобы в зоне конфликта наступил "режим тишины" для того, чтобы эта гуманитарная миссия была возможна в максимально безопасных условиях.

Теги: #украинцы #сектор_газа #мид
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