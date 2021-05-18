Украина призывает мир осудить депортацию крымских татар 1944 года и признать ее геноцидом - МИД

Украина призывает международное сообщество осудить депортацию крымских татар с Крымского полуострова в 1944 году и признать ее геноцидом крымскотатарского народа, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, обнародованном во вторник.

В заявлении подчеркивается, что депортация 1944 года была "целенаправленной акцией антигуманного коммунистического режима СССР с целью уничтожения одного из коренных народов Крыма". "По разным оценкам, только в первые годы изгнания в результате голода, массовых заболеваний, издевательств и каторжных работ в местах спецпоселений умерло более 46% выселенных крымских татар", - отмечают в МИД.

В ведомстве также призвали весь цивилизованный мир участвовать в Крымской платформе и сотрудничать для решения неотложных политических, безопасности, правовых, экономических и гуманитарных проблем, к которым привела оккупация Крыма Российской Федерацией.

"Через 70 лет после депортации Россия возобновила репрессии в отношении крымскотатарского народа, оккупировав Крым в 2014 году… По сфабрикованным российскими оккупантами уголовным делам сотни граждан Украины, в частности крымских татар, стали жертвами политических репрессий. Десятки заключенных по политически мотивированным обвинениям незаконно удерживаются в Крыму и на территории РФ", - говорится в заявлении.

В МИД отметили, что позиция Украины по защите европейских демократических ценностей, прав и свобод человека остается неизменной и непоколебимой: Украина защищает права крымскотатарского народа наравне с правами всех коренных народов, проживающих на украинской территории.