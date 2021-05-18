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13:20 18.05.2021

В ГФС сообщили о разоблачении группировки изготовителей контрафактных ГСМ по итогам обысков в доме, где проживает Кличко

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В ГФС сообщили о разоблачении группировки изготовителей контрафактных ГСМ по итогам обысков в доме, где проживает Кличко

Обыски в здании по ул.Богдана Хмельницкого в центре Киева проводились в рамках уголовного производства по фактам незаконной поставки и реализации горюче-смазочных материалов (ГСМ), по их итогам разоблачена группа злоумышленников, сообщается на странице Государственной фискальной службы Украины (ГФС) в Facebook.

"Сотрудники ГФС разоблачили группу лиц в изготовлении контрафактных ГСМ на сумму более 100 млн грн. В ходе обысков… которые происходили в том числе и по ул.Хмельницкого в г.Киеве, сотрудники ГУ ГФС Украины и ГУ СБУ в Киеве и Киевской области под процессуальным руководством прокуратуры Киева зафиксировали и пресекли противоправную деятельность группы лиц, связанной с незаконным перемещением на таможенную территорию Украины и последующей реализацией товаров топливно-масляной группы с нарушением законодательства и уклонением от уплаты таможенных пошлин и других обязательных платежей", - говорится в сообщении.

По данным ГФС, по адресу ряда субъектов внешнеэкономической деятельности из Беларуси и РФ поступали грузы с содержанием метилового спирта более 51% от общего объема. Для уклонения от уплаты акцизного налога на метиловый спирт и растворители указывались недостоверные данные о химическом составе товара и он реализовывался предприятиям с признаками рискованности.

"Фактически импортированный товар перемещался на территорию Украины для дальнейшей переработки и подпольного изготовления на нелегальных мини-НПЗ в горюче-смазочные материалы и реализовался за наличные средства без оформления бухгалтерских документов", - говорится в сообщении.

В ходе проведенных обысков на территории Киевской, Черниговской и Луганской областей была изъята теневая документация, печати около 300 фиктивных предприятий, оборудование для нелегального изготовления ГСМ, метиловый спирт и химдобавки, а также изготовленные из них ГСМ объемом более 1000 тонн.

В свою очередь, в СБУ уточняют, что в ходе обыска в одном лишь доме, где также проживает мэр Киева Виталий Кличко, была обнаружена и изъята документация и печати 68 юридических лиц, финансово-хозяйственная документация задействованных в противоправной схеме СПД, ноутбуки, электронная техника и неучтенные средства.

По данным спецслужбы, ведется досудебное следствие по ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов, приведшее к непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах).

Как сообщалось, во вторник утром Кличко сообщил журналистам, что под дверь его квартиры в многоквартирном доме на ул.Хмельницкого в центре Киева приходили правоохранители. По его словам, камера видеонаблюдения зафиксировала, что правоохранители находились в подъезде его дома непосредственно возле дверей его квартиры. Сам мэр в это время находился на тренировке.

Когда он вернулся с тренировки, он встретился с правоохранителями, которые сообщили ему, что приходили к жителям другой квартиры, которая находится ниже. "На мой вопрос что происходит, они ответили, что пришли, якобы, в квартиру двумя этажами ниже моей. Якобы эта квартира сдается и в них вопросы к арендаторам. Но... Камера, установленная на моем этаже, зафиксировала, что эти люди поднимались на мой этаж, звонили и стучали в дверь моей квартиры. Ошибка? Я не думаю", - написал Кличко позже в соцсети Телеграм, отметив продолжающееся "беспрецедентное давление на городскую власть".

Теги: #киев #сбу #кличко #злоумышленники #обыски
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