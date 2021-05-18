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13:10 18.05.2021

МИД Украины работает над заключением двусторонних соглашений о признании национальных сертификатов вакцинации - Кулеба

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МИД Украины работает над заключением двусторонних соглашений о признании национальных сертификатов вакцинации - Кулеба

Министерство иностранных дел Украины работает над заключением двусторонних соглашений о признании национальных сертификатов вакцинации, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы хотим еще больших упрощений и потому активно сейчас работаем над заключением двусторонних соглашений о признании национальных сертификатов о вакцинации. Вы видели в новостях, что мы уже договорились о заключении такого соглашения с Венгрией. Вчера я обсуждал этот вопрос с Молдовой и Грузией, со своими коллегами, министрами иностранных дел этих стран. Мы будем работать над этими упрощениями, а также со всеми другими странами, которые изъявят желание заключить такое соглашение до установления на общеевропейском уровне механизма этих сертификатов вакцинации", - сказал министр на онлайн-брифинге во вторник.

По его словам, эта инициатива, прежде всего, будет касаться соседних с Украиной стран, которые являются популярными направлениями для граждан Украины.

"По состоянию на сегодня, 18 мая, для граждан Украины открыты границы 107 стран мира. Со времени нашего предыдущего брифинга 26 марта въезд путешествующим из Украины разрешили дополнительно три страны. Это Греция, Кипр и Сейшельские острова. Все они являются популярными туристическими направлениями для украинцев", - добавил Кулеба.

Он также напомнил, что условия въезда могут включать соблюдение противоэпидемических требований, в частности предоставление негативных результатов ПЦР-теста, тестирование в аэропорту и обязательный карантин.

Теги: #вакцинация #сертификат #кулеба #мид
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