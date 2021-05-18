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12:48 18.05.2021

Офис генпрокурора обжаловал домашний арест Медведчука

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Офис генпрокурора обжаловал домашний арест Медведчука

Офис генерального прокурора подал апелляцию на решение Печерского районного суда Киева о домашнем аресте народного депутата (фракция Оппозиционная платформа – За жизнь") Виктора Медведчука, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Офиса генпрокурора.

"Офис генпрокурора внес апелляцию на решение Печерского районного суда о применении меры пресечения к подозреваемому народному депутату в виде круглосуточного домашнего ареста. Прокуроры настаивают на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях против нардепа фракции ОПЗЖ Тараса Козака, которым фактически заблокировал деятельность трех связанных с Медведчуком телеканалов: "112 Украина", Newsone и ZIK.

СНБО 19 февраля ввел персональные санкций против Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, а также связанных с ними компаний, из-за финансирования ими терроризма, 20 февраля президент Украины указом ввел его в действие.

В тот же день СНБО поручил Кабмину принять необходимые меры для возврата в государственную собственность части магистрального нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" (СЗН), проходящего через территорию Украины. Ряд СМИ называли Медведчука одним из бенефициаров СЗН, но в партии ОПЗЖ заявили, что Медведчук и члены его семьи не имели и не имеют отношения к нефтепродуктопроводу. 2 апреля Зеленский заявил о возвращении СЗН в собственность Украинского государства

15 апреля Зеленский по итогам заседания СНБО заявил об инициативе по разработке законопроекта в отношении олигархов с целью ограничения их влияния на политику и принятие законов в Украине. По его словам, "воздействия олигархов на Украину, на выбор Украины, на экономику Украины, на законы, на Верховную Раду допускать больше нельзя".

11 мая нардепы Медведчук и Козак были уведомлены о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму.

Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными. 14 мая Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Теги: #медведчук #генпрокуратура #арест
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