События

12:29 18.05.2021

В порт Одессы зашел корабль флота Великобритании "Трент" - Минобороны

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В порт Одессы зашел корабль флота Великобритании "Трент" - Минобороны

Патрульный корабль прибрежной зоны Королевского флота Великобритании OPV Trent пришвартовался во вторник к одному из причалов Одесского морского вокзала, сообщает информагентство Министерства обороны Украины АрмияInform.

Как отмечается в сообщении, во время визита этого корабля в Украину планируется проведение на его борту совместных с украинскими военными моряками тренировок, а также проведение совместной тренировки в море типа PASSEX.

OPV Trent - это новый корабль, принят в состав Королевского флота в августе 2020 года.

 

Теги: #великобритания #корабль #одесса
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