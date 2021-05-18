В порт Одессы зашел корабль флота Великобритании "Трент" - Минобороны

Патрульный корабль прибрежной зоны Королевского флота Великобритании OPV Trent пришвартовался во вторник к одному из причалов Одесского морского вокзала, сообщает информагентство Министерства обороны Украины АрмияInform.

Как отмечается в сообщении, во время визита этого корабля в Украину планируется проведение на его борту совместных с украинскими военными моряками тренировок, а также проведение совместной тренировки в море типа PASSEX.

OPV Trent - это новый корабль, принят в состав Королевского флота в августе 2020 года.