Решение о взятии Медведчука под домашний арест обжаловано в суде, сообщил Кузьмин

Решение Печерского райсуда Киева об избрании народному депутату фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста, принятое 13 мая, обжаловано в апелляционном порядке.

"Адвокаты внесли апелляцию на определение Печерского суда о домашнем аресте Медведчука. Уверен, незаконное решение будет отменено уже в ближайшее время. О доводах и аргументах защиты сделаю отдельный пост", - написал народный депутат Ренат Кузьмин (фракция ОПЗЖ) в Телеграмм-канале во вторник.

Как сообщалось, 2 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях против нардепа фракции ОПЗЖ Тараса Козака, которым фактически заблокировал деятельность трех связанных с Медведчуком телеканалов: "112 Украина", Newsone и ZIK.

СНБО 19 февраля ввел персональные санкций против Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, а также связанных с ними компаний, из-за финансирования ими терроризма, 20 февраля президент Украины указом ввел его в действие.

В тот же день СНБО поручил Кабмину принять необходимые меры для возврата в государственную собственность части магистрального нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" (СЗН), проходящего через территорию Украины. Ряд СМИ называли Медведчука одним из бенефициаров СЗН, но в партии ОПЗЖ заявили, что Медведчук и члены его семьи не имели и не имеют отношения к нефтепродуктопроводу. 2 аперля президент Украины Владимир Зеленский заявил о возвращении СЗН в собственность Украинского государства

15 апреля Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил об инициативе по разработке законопроекта в отношении олигархов с целью ограничения их влияния на политику и принятие законов в Украине. По его словам, "воздействия олигархов на Украину, на выбор Украины, на экономику Украины, на законы, на Верховную Раду допускать больше нельзя".

11 мая нардепы Медведчук и Козак были уведомлены о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму.

Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными. 14 мая Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.