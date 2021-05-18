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10:52 18.05.2021

СБУ проводит обыски в доме, где живет Кличко, к мэру следственные действия отношения не имеют

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СБУ проводит обыски в доме, где живет Кличко, к мэру следственные действия отношения не имеют

Сотрудники Службы безопасности Украины во вторник утром проводят обыски в доме, где живет мэр Киева Виталий Кличко, в рамках расследования уголовного производства о фальсифицированных нефтепродуктах, к Кличко эти следственные действия отношения не имеют, заявляют в СБУ.

"Обыски у мэра Киева Виталия Кличко СБУ не проводит. Сотрудники ГУ СБУ по борьбе с коррупцией и оргпреступностью с привлечение спецподразделения ЦСО "А" проводят обыски в рамках уголовного производства о фальсифицированных нефтепродуктах", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе СБУ.

В СБУ отметили, что обыски проходят сразу на нескольких локациях, в том числе, в доме, где живет Кличко.

"Никакого отношения к самому господину Кличко обыски не имею", - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщалось, во вторник утром Кличко заявил, что под дверь его квартиры приходили правоохранители

Как рассказал мэр журналистам, камера видеонаблюдения зафиксировала, что правоохранители находились в подъезде его дома непосредственно возле дверей его квартиры, однако сам Кличко в это время был на тренировке.

"Вооруженные люди ворвались в подъезд, ломились сюда (показав на двери собственной квартиры – ИФ). Есть камера видеонаблюдения. А сейчас они то ли испугались, или что-то еще, и пошли к другой квартире", - сказал Кличко.

Ранее журналист Юрий Бутусов написал в Фейсбуке: "К дому на Богдана Хмельницкого, в котором проживает мэр Киева Виталий Кличко, сегодня в 7.30 подъехала группа вооруженных людей в экипировке сотрудников правоохранительных органов, которые около часа находятся в подъезде и рядом с домом. По словам источников в мэрии, сам Кличко в 7.00 выехал на тренировку, и разминулся с данной группой, принадлежность которой пока не установлена. В квартиру мэра пока никто не заходит".

Теги: #киев #кличко #сбу
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