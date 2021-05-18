Кличко сообщил, что под дверь его квартиры приходили правоохранители

Городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что под дверь его квартиры в доме на ул.Богдана Хмельницкого в центре украинской столицы приходили правоохранители.

Как рассказал мэр журналистам, камера видеонаблюдения зафиксировала, что правоохранители находились в подъезде его дома непосредственно возле дверей его квартиры, однако сам Кличко в это время был на тренировке.

"Вооруженные люди ворвались в подъезд, ломились сюда (показав на двери собственной квартиры – ИФ). Есть камера видеонаблюдения. А сейчас они то ли испугались, или что-то еще, и пошли к другой квартире", - сказал Кличко.

Он высказал предположение, что правоохранители не рассчитывали, что он каждое утро находится на тренировке, либо же располагали неверной информацией о его местонахождении. "В полседьмого я уже был в спортивном зале, в семь они пришли. Дверь была закрыта, никого нет. Ну, они постояли-постояли и пошли дальше", - сказал мэр.

"Я не готов комментировать… Многие происходящие вещи очень странные", - сказал он, отметив, что располагает информацией о том, что в Офисе президента проходят "совещания, посвященные Кличко".

Кличко также напомнил о прошедших обысках в ряде коммунальных предприятий столицы и обвинениях в их адрес в неуплате налогов, назвав их "нонсенсом". Мэр сказал, что этой информацией об обысках манипулируют, и он готов открыто сотрудничать с правоохранительными органами.

По словам Кличко, правоохранители сообщили ему, что приходили к жителям другой квартиры, которая находится ниже. Он рассказал, что эта квартира принадлежит сотрудникам Оперного театра, но правоохранители сообщили ему, что она в настоящее время сдается в аренду и к нынешним ее жителям у них якобы возникли вопросы.

"На мой вопрос что происходит, они ответили, что пришли, якобы, в квартиру двумя этажами ниже моей. Вроде, эта квартира сдается и в них вопросы к арендаторам. Но... Камера, установленная на моем этаже, зафиксировала, что эти люди поднимались на мой этаж и звонили и стучали в дверь моей квартиры. Ошибка? Я не думаю", - написал он позже в соцсети Телеграм.

"Беспрецедентное давление на городскую власть продолжается, такого не было даже во времена Януковича (экс-президент Виктор Янукович – ИФ). И за такие незаконные действия и режиссерам, и исполнителям придется отвечать по закону!", - добавил мэр.

Кличко пообщался с журналистами на лестничной клетке, после чего пригласил их в свою квартиру, показал, что в ней идет ремонт, и вновь подчеркнул, что не знает, зачем и к кому правоохранители приходили утром.

Ранее во вторник журналист Юрий Бутусов написал в Фейсбуке: "К дому на Богдана Хмельницкого, в котором проживает мэр Киева Виталий Кличко, сегодня в 7.30 подъехала группа вооруженных людей в экипировке сотрудников правоохранительных органов, которые около часа находятся в подъезде и рядом с домом. По словам источников в мэрии, сам Кличко в 7.00 выехал на тренировку, и разминулся с данной группой, принадлежность которой пока не установлена. В квартиру мэра пока никто не заходит".