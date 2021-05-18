США сформировали "тайные войска" численностью около 60 тыс. человек - СМИ

Министерство обороны США за минувшее десятилетие создало законспирированный род войск численностью около 60 тыс. человек, в задачу которых входит как борьба с терроризмом, так и противостояние с такими державами как РФ и КНР, сообщает журнал Newsweek.

Эта информация стала результатом двухлетнего расследования, которое, в частности, включало в себя интервью с участниками этой программы и лицами, принимающими решения в оборонной сфере США.

По данным Newsweek, в этом роде войск - числом в 10 раз больше аналогичных сил ЦРУ - несут службу как непосредственно военнослужащие, так и оперативники под гражданским прикрытием, иногда в коммерческих предприятиях или консалтинговых фирмах, и все они действуют и в реальной обстановке, и в киберпространстве. В этой "секретной негласной армии" также задействованы гражданские лица и подрядчики, "работающие под фальшивыми именами; это частично естественный результат роста секретных специальных сил, но также и обдуманный ответ на сложности поездок и действий во все более транспарентном мире".

"Сокрытие личностей (служащих этих сил - ИФ) стоит в центре борьбы с терроризмом, но также является частью переориентации Пентагона на конкуренцию с великими державами Россией и Китаем", - пишет издание, уточняя, что речь идет о борьбе "ниже уровня вооруженного конфликта" и о боевых действиях "в серой зоне".

К программе привлечены около 130 частных компаний, десятки малоизвестных и тайных правительственных организаций. Компании затрачивают в год на действия "армии" свыше $900 млн: в расходы входит создание фальшивой документации, оплата счетов оперативников, действующих под вымышленными именами, производство оборудования, затрудняющего отслеживание и идентификацию агентов, создание аппаратуры для фотографирования и прослушки в самых труднодоступных частях Африки и Ближнего Востока.

При этом служащие этих сил не только действуют против террористов в разных районах от Пакистана до Западной Африки, но "во все большей степени работают в непризнанных "горячих точках", в том числе за "линией фронта" в местах типа Северной Кореи и Ирана".

Newsweek также указывает на важность киберпространства для этих сил: "использующие новейшие технологии кибербойцы и специалисты по сбору разведданных", скрывая свои личности, ведут поиски высокоценных целей, собирают информацию в публичном доступе и проводят кампании по влиянию и манипуляции социальными сетями.

"Стремительный рост информационных операций Пентагона при всем этом привел к появлению тысяч шпионов, ведущих повседневную активность под видом различных выдуманных личностей - это тип нечистоплотных операций, которые США открыто осуждают, когда российские и китайские шпионы делают то же самое", - подчеркивает Newsweek.

Журнал уточняет, что этот род войск являет собой "полностью нерегулируемую деятельность", точные размеры которой точно неизвестны. По данным издания, Конгресс США никогда не проводил слушаний по этому делу. Также не проводились исследования влияния столь масштабных мероприятий по маскировке на "военные политику и культуру". Newsweek добавляет, что тенденция к масштабному росту тайных сил идет в разрез с законами США, Женевскими конвенциями, правилами ведения боевых действий и подотчетностью военных.