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09:19 18.05.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 163,6 млн - университет Джонса Хопкинса

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 163,6 млн - университет Джонса Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире на утро вторника составило 163 млн 640 тыс. 509, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 390 тыс. 281 человека.

В число стран с более 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 32 млн 994 тыс. 437 инфицированных COVID-19, зафиксировано 586 тыс. 359 летальных исходов.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 за истекшие сутки увеличилось на 263 тыс. 533 против 281 тыс. 386 сутками ранее и достигло 25 млн 228 тыс. 996, число скончавшихся после суточного роста в 4 тыс. 329 человек составило 278 тыс. 719.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрирован 15 млн 657 тыс. 391 заболевший, из них умерли 436 тыс. 537 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 436,8. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 805 человека, Индии - 200, Бразилии - 2 тыс. 043.

Теги: #коронавирус
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