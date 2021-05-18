События

08:08 18.05.2021

Снайпер российских наемников ранил украинского военнослужащего на Донбассе в понедельник, зафиксировано 9 нарушений режима тишины

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Снайпер российских наемников ранил украинского военнослужащего на Донбассе в понедельник, зафиксировано 9 нарушений режима тишины

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе осуществили 9 обстрелов украинских позиций, снайпер противника ранил военнослужащего ВСУ. С начала суток вторника обстрелов не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 17 мая, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня… Вследствие враждебного снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения. Военнослужащий оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья защитника удовлетворительное", – говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук во вторник.

Обстрелы противника зафиксированы вблизи Новолуганское, где российские наемники дважды открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Песков противник два раза осуществил обстрел в сторону украинских позиций из минометов 120-го калибра, стрелкового оружия, автоматических станковых и подствольных гранатометов.

Недалеко от населенного пункта Зайцево противник вел огонь из минометов 120-го калибра, а у Опытного - еще и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде поселка Новотошковское российские наемники открывали огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Причепиловки зафиксировано применение гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении Авдеевки противник открывал огонь из стрелкового оружия.

В штабе добавили, что на обстрелы противника украинские военные открывали огонь.

В сводке подчеркивается, что по информации Украинской стороны СЦКК, противник использует практику ведения провокационного огня из жилых кварталов населенных пунктов на временно оккупированных территориях.

В частности, вечером 17 мая, российские наемниками был осуществлен обстрел позиций ВСУ в районе населенного пункта Пески из минометов калибра 82 и 120-мм непосредственно из жилых кварталов Донецка. В качестве мест огневых позиций минометов противники выбрали площадки в жилой застройке в непосредственной близости от Городской клинической больницы №21. "Целью действий пророссийских наемников было провоцирование подразделений ВСУ на открытие огня. Традиционно, обстрелы со стороны оккупантов сопровождались интенсивными информационными "вбросами", – сказано в сообщении.

"По состоянию на 7:00 утра, 18 мая, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано", – констатировали в штабе.

Теги: #оос #сводка
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