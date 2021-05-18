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07:41 18.05.2021

Из-за непогоды обесточены 8 населенных пунктов в Днепропетровской и Херсонской областях

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Из-за непогоды обесточены 8 населенных пунктов в Днепропетровской и Херсонской областях

Вследствие непогоды без электроэнергии остались 8 населенных пунктов в Днепропетровской и Херсонской областях, в последней также повреждены кровли 107 зданий, в Винницкой подтоплены 8 дворов, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7.00 18 мая в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 8 населенных пунктов в 2 областях, а именно Днепропетровская - 7 и Херсонская – 1", – сказано в утренней сводке на сайте ведомства во вторник.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, в Херсонской области 17 мая на территории Каховского, Бериславского и Скадовского районов в результате ухудшения погодных условий (гроза, шквалы и порывы ветра) повреждены кровли 107 зданий (96 частных домов, 3 школы, 2 ДОУ, 2 амбулатории, 3 здания сельских советов и 1 дом культуры).

"Жертв и пострадавших нет. Подразделения ГСЧС не привлекались", – отметили спасатели.

В Винницкой области 17 мая в пгт.Жмеринка в результате интенсивных осадков произошло подтопление 8 дворов. Для откачки воды от ГСЧС привлекалось 8 человек и 3 единицы техники. Работы завершены.

Теги: #повреждения #отключения #непогода
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