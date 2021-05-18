В США от COVID-19 полностью вакцинированы более 123,8 млн челове

В США в рамках кампании иммунизации населения уже использована 274 млн 411 тыс. 901 доза вакцин от коронавируса, сообщили американские Центры по контролю и профилактике заболеваний.

При этом 157 млн 827 208 человек получили, по меньшей мере, одну из положенных двух доз, 123 млн 828 тыс. 224 человека вакцинированы полностью, отмечается в сообщении.

В Соединенных Штатах применяются вакцины Moderna и Pfizer, для иммунизации которыми требуется введение двух доз, а также одноразовая вакцина Johnson & Johnson.