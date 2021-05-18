США готовятся запустить на орбиту новый спутник системы предупреждения о ракетном нападении

Ракета Atlas 5 во вторник должна стартовать на орбиту с очередным американским спутником системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) нового поколения SBIRS GEO 5, сообщает компания-разработчик носителя United Launch Alliance (ULA).

Запуск первоначально планировалось осуществить еще в понедельник, но он был перенесен на сутки из-за проблемы с системой заправки носителя жидким кислородом.

Старт тяжелой ракеты-носителя Atlas 5 компании ULA, которая является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, осуществляющим пуски в интересах Пентагона, запланирован на 13:31 по времени Восточного побережья США с 41-й стартовой площадки на авиабазе на мысе Канаверал (штат Флорида).

Это будет уже девятый спутник инфракрасной системы мониторинга космического базирования, который запускается для замены устаревших аппаратов СПРН США.

Кроме контроля за пусками баллистических ракет, система нового поколения предназначена для определения траектории их полёта, идентификации боевых частей и ложных целей, выдачи целеуказания для перехвата, а также ведения разведки над территорией военных действий в инфракрасном диапазоне.

На данный момент развертываемая орбитальная группировка состоит из четырех геостационарных спутников SBIRS GEO и четырех спутников верхнего эшелона на высокоэллиптических орбитах SBIRS HEO, которые осуществляют в круглосуточном режиме контроль за пусками ракет.

В текущем году Пентагон также планирует запустить шестой спутник SBIRS GEO.