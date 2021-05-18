События

06:10 18.05.2021

США готовятся запустить на орбиту новый спутник системы предупреждения о ракетном нападении

1 мин читать
США готовятся запустить на орбиту новый спутник системы предупреждения о ракетном нападении

Ракета Atlas 5 во вторник должна стартовать на орбиту с очередным американским спутником системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) нового поколения SBIRS GEO 5, сообщает компания-разработчик носителя United Launch Alliance (ULA).

Запуск первоначально планировалось осуществить еще в понедельник, но он был перенесен на сутки из-за проблемы с системой заправки носителя жидким кислородом.

Старт тяжелой ракеты-носителя Atlas 5 компании ULA, которая является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, осуществляющим пуски в интересах Пентагона, запланирован на 13:31 по времени Восточного побережья США с 41-й стартовой площадки на авиабазе на мысе Канаверал (штат Флорида).

Это будет уже девятый спутник инфракрасной системы мониторинга космического базирования, который запускается для замены устаревших аппаратов СПРН США.

Кроме контроля за пусками баллистических ракет, система нового поколения предназначена для определения траектории их полёта, идентификации боевых частей и ложных целей, выдачи целеуказания для перехвата, а также ведения разведки над территорией военных действий в инфракрасном диапазоне.

На данный момент развертываемая орбитальная группировка состоит из четырех геостационарных спутников SBIRS GEO и четырех спутников верхнего эшелона на высокоэллиптических орбитах SBIRS HEO, которые осуществляют в круглосуточном режиме контроль за пусками ракет.

В текущем году Пентагон также планирует запустить шестой спутник SBIRS GEO.

Теги: #сша #спутник #про #запуск
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:14 18.05.2021
В США от COVID-19 полностью вакцинированы более 123,8 млн челове

В США от COVID-19 полностью вакцинированы более 123,8 млн челове

03:45 18.05.2021
Байден заработал за 2020 год чуть более $600 тыс., Харрис свыше $1,6 млн

Байден заработал за 2020 год чуть более $600 тыс., Харрис свыше $1,6 млн

02:18 18.05.2021
Байден обещает вывести США в лидеры по поставке вакцин

Байден обещает вывести США в лидеры по поставке вакцин

20:07 17.05.2021
США к концу июня планируют довести отгрузки вакцин от COVID-19 за рубеж до 80 млн - Белый дом

США к концу июня планируют довести отгрузки вакцин от COVID-19 за рубеж до 80 млн - Белый дом

10:05 17.05.2021
СБУ заинтересована в сотрудничестве с США в вопросах кибербезопасности и борьбы с терроризмом

СБУ заинтересована в сотрудничестве с США в вопросах кибербезопасности и борьбы с терроризмом

03:03 17.05.2021
Блинкен на встрече с Лавровым может обсудить "Северный поток 2" – госдеп

Блинкен на встрече с Лавровым может обсудить "Северный поток 2" – госдеп

15:39 16.05.2021
Израиль объяснил США, что причиной удара по зданию с офисами СМИ в Газе стало нахождение там ХАМАС

Израиль объяснил США, что причиной удара по зданию с офисами СМИ в Газе стало нахождение там ХАМАС

20:51 15.05.2021
Байден и Нетаньяху поговорили по телефону после удара Израиля по бюро международных СМИ в Газе

Байден и Нетаньяху поговорили по телефону после удара Израиля по бюро международных СМИ в Газе

20:18 15.05.2021
В Вашингтоне назвали безопасность журналистов первоочередной задачей после удара по офисам СМИ в секторе Газа

В Вашингтоне назвали безопасность журналистов первоочередной задачей после удара по офисам СМИ в секторе Газа

22:00 14.05.2021
Аббас призвал США остановить эскалацию палестино-израильского конфликта

Аббас призвал США остановить эскалацию палестино-израильского конфликта

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 4 095 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 17 751 человек – Степанов

Снайпер российских наемников ранил украинского военнослужащего на Донбассе в понедельник, зафиксировано 9 нарушений режима тишины

Фракция "Слуга народа" согласовала Любченко на пост первого вице-премьера-главы Минэкономики, Кубракова и Ляшко – глав Мининфраструктуры и Минздрава

Профильный комитет Рады не поддержал представление премьера об отставке Степанова, оставил вопрос на рассмотрение зала

Пресс-конференция Зеленского по итогам двух лет каденции состоится 20 мая – советник руководителя ОП

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине за сутки зафиксировано 4 095 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 17 751 человек – Степанов

Снайпер российских наемников ранил украинского военнослужащего на Донбассе в понедельник, зафиксировано 9 нарушений режима тишины

Из-за непогоды обесточены 8 населенных пунктов в Днепропетровской и Херсонской областях

18 мая в Киеве будут праздновать Международный день музеев

Чиновник и бизнесмен в Закарпатье признаны виновными в завладении золотодобывающим комплексом и нанесении убытка в более 11 млн грн, осуждены на 8 лет

В Газе из-за израильского обстрела прекратила работу главная лаборатория по COVID-19

Израиль не намерен прекращать нанесение ударов по Газе до четверга

Россия может разместить стратегические бомбардировщики в Арктике

Рада в четверг соберётся на внеочередное заседание по инициативе президента - Арахамия

За отставку Степанова проголосуют более 250 нардепов - Арахамия

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА