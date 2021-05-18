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05:00 18.05.2021

18 мая в Киеве будут праздновать Международный день музеев

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18 мая в Киеве будут праздновать Международный день музеев

Во вторник, 18 мая, в Международный день музеев в Киеве состоится ряд мероприятий организованных столичными музеями, сообщили в пресс-службе КГГА.

"18 мая в Киеве состоится серия мероприятий, посвященных Международному дню музеев. Этот праздник основан еще в 1977 году по решению Генеральной конференции Международного совета музеев", – говорится в сообщении Департамента культуры столичной мэрии в понедельник.

В частности, по случаю праздника Национальный музей "Киевская картинная галерея" в течение дня будет проводить экскурсии. Здесь также состоится интерактивная игра и лекция "Страны. Музеи. Коллекции". Подробнее - по ссылке: kmrm.com.ua.

Художественный центр "Шоколадный дом" - филиал Национального музея "Киевская картинная галерея" подготовил для посетителей тематические фотозоны, экскурсии, а также угощение горячим шоколадом. Участие по предварительной регистрации. Телефон для регистрации и справок: (044) 253-05-21. Подробнее: cutt.ly/jbBh9AA.

Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко запланировал праздничную тематическую программу, где посетителей ждут такие проекты: "Искушения Иеронима Босха ИИ. Исследования и реставрация"; Французская весна в сотрудничестве в Французским институтом в Украине; Новруз в Музее Ханенко; Slow Art Day 2021 в музейном дворике. Вход свободный по предварительной регистрации. Подробнее: cutt.ly/GbBh4YX.

Музей истории города Киева представляет квест на Липках "Место, где рождались идеи" и квесты с экспозиции "Тайны музейных экспонатов", а также квест на улице "Истории академического квартала". Бронирование участия в командах квестов по тел.: (044) 520 28 25. Подробнее: cutt.ly/PbBh5Hw.

Киевский литературно-мемориальный дом-музей М. Заньковецкой - отдел Музея театрального, музыкального и киноискусства Украины проведет мероприятие в рамках открытия выставки "Глазами в современный театр". Подробнее: cutt.ly/KbBjqGG.

Музей книги и книгопечатания Украины организуют цикл мероприятий "Будущее музеев: переизобретение и переосмысление" (выставки, кураторские экскурсии, мастер-классы, презентация книги, театрализованная экскурсия "Подол в произведениях художественной литературы"). Подробнее: cutt.ly/abBjtPc.

В КГГА напомнили о необходимости соблюдения правил посещения музея во время адаптивного карантина.

Теги: #киев #день_музеев
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