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03:45 18.05.2021

Байден заработал за 2020 год чуть более $600 тыс., Харрис свыше $1,6 млн

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Байден заработал за 2020 год чуть более $600 тыс., Харрис свыше $1,6 млн

Президент США Джо Байден вместе с первой леди Джилл Байден заработали за прошлый год чуть более $600 тыс., а вице-президент Камала Харрис и ее супруг Даг Эмхофф свыше $1,6 млн, свидетельствуют данные налоговых деклараций, обнародованные Белым домом.

"Президент и первая леди совместно подали декларацию по подоходному налогу и сообщили о федеральном скорректированном валовом доходе в размере $607 тыс. 336", - сообщил Белый дом.

Отмечается, что Байдены заплатили $157 тыс. 414 федерального подоходного налога с эффективной ставкой 25,9%.

Кроме того, президент и первая леди заплатили подоходный налог в штате Делавэр в размере $28 тыс. 794 и $443 в штате Вирджиния.

При этом они пожертвовали $30 тыс. 704 доллара 10 различным благотворительным организациям.

Самым крупным пожертвованием стали $10 тыс., выделенные Фонду имени сына Джо Байдена - Бо Байдена, который скончался в 2015 году от онкологии.

Тем временем вице-президент и ее супруг заработали за 2020 год $1 млн. 695 тыс. 225. Из них они заплатили $621тыс. 893 федерального подоходного налога по эффективной ставке в размере 36,7%.

Харрис с супругом также заплатили $125 тыс. 004 подоходного налога в Калифорнии, а Эмхофф заплатил $56 тыс. 997 подоходного налога в округе Колумбия.

На благотворительность в 2020 году они пожертвовали $27 тыс.006.

Теги: #президент #сша #доходы #декларация
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