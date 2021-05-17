События

23:38 17.05.2021

В Газе из-за израильского обстрела прекратила работу главная лаборатория по COVID-19

1 мин читать
В Газе из-за израильского обстрела прекратила работу главная лаборатория по COVID-19

Главная коронавирусная лаборатория в клинике сектора Газа перестала функционировать из-за повреждений от авиаудара со стороны Израиля, сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на главу управления здравоохранения Газы Юсуфа Абу Риша.

По его словам, клинике, находящейся на севере города Газа, был причинен ущерб во время израильского удара, который наносился по соседнему зданию.

The Times of Israel отмечает, что большинство жителей сектора Газа не прошли вакцинацию от COVID-19.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа остается напряженной уже на протяжении недели. Изначально боевики в секторе Газа начали ракетные обстрелы, чтобы поддержать палестинских демонстрантов в Иерусалиме. Ситуация в регионе осложнилась на фоне решения израильского суда о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.

Ракетные обстрелы территории Израиля со стороны Газы практически не прекращаются. Армия обороны Израиля предпринимает ответные действия. С обеих сторон есть жертвы и пострадавшие.

Теги: #газа #лаборатория #коронавирус #израиль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:55 17.05.2021
Израиль не намерен прекращать нанесение ударов по Газе до четверга

Израиль не намерен прекращать нанесение ударов по Газе до четверга

08:21 17.05.2021
В Украине за сутки зафиксировано 2136 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 6869 человек

В Украине за сутки зафиксировано 2136 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 6869 человек

06:02 17.05.2021
На Буковине выявлено 59 новых случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

На Буковине выявлено 59 новых случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

04:02 17.05.2021
США прилагает усилия к прекращению конфликта на Ближнем Востоке – Байден

США прилагает усилия к прекращению конфликта на Ближнем Востоке – Байден

23:41 16.05.2021
Министр обороны Израиля ожидает продолжения операции против сектора Газа – СМИ

Министр обороны Израиля ожидает продолжения операции против сектора Газа – СМИ

22:26 16.05.2021
Палестинцы за последнюю неделю выпустили по Израилю 3100 ракет, сообщает израильская армия

Палестинцы за последнюю неделю выпустили по Израилю 3100 ракет, сообщает израильская армия

21:29 16.05.2021
Обрушение трибуны в синагоге на Западном берегу Иордана унесло жизни двух человек – СМИ

Обрушение трибуны в синагоге на Западном берегу Иордана унесло жизни двух человек – СМИ

20:50 16.05.2021
Десятки человек пострадали при обрушении трибуны в синагоге на Западном берегу Иордана

Десятки человек пострадали при обрушении трибуны в синагоге на Западном берегу Иордана

18:07 16.05.2021
Гутерриш призывает немедленно прекратить боевые действия между Израилем и палестинцами

Гутерриш призывает немедленно прекратить боевые действия между Израилем и палестинцами

16:21 16.05.2021
ВВС Израиля нанесли удар по арсеналам ХАМАС

ВВС Израиля нанесли удар по арсеналам ХАМАС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Фракция "Слуга народа" согласовала Любченко на пост первого вице-премьера-главы Минэкономики, Кубракова и Ляшко – глав Мининфраструктуры и Минздрава

Профильный комитет Рады не поддержал представление премьера об отставке Степанова, оставил вопрос на рассмотрение зала

Пресс-конференция Зеленского по итогам двух лет каденции состоится 20 мая – советник руководителя ОП

В Ровенской области перевернулся автобус с пассажирами, четыре человека доставлены в больницу

Из-за непогоды в Херсонской области без электричества оказались более полусотни населенных пунктов

ПОСЛЕДНЕЕ

Россия может разместить стратегические бомбардировщики в Арктике

Рада в четверг соберётся на внеочередное заседание по инициативе президента - Арахамия

За отставку Степанова проголосуют более 250 нардепов - Арахамия

За отставку Степанова проголосуют более 250 нардепов - Арахамия

Фракция "Слуга народа" согласовала Любченко на пост первого вице-премьера-главы Минэкономики, Кубракова и Ляшко – глав Мининфраструктуры и Минздрава

Большинство фракции "Слуга народа" поддерживает отставку Степанова - нардеп Радуцкий

Фракция "Слуга народа" поддерживает кандидатуру Кубракова на пост министра инфраструктуры - нардеп Маслов

США к концу июня планируют довести отгрузки вакцин от COVID-19 за рубеж до 80 млн - Белый дом

В Харькове суд взял под стражу подозреваемых в серии разбойных нападений – полиция

МВД инициирует дополнительную квалификацию по факту ДТП с участием сына замначальника одного из отделов полиции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА