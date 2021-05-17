Россия может разместить стратегические бомбардировщики в Арктике

Арктический аэродром "Нагурское" (остров Земля Александры, архипелаг Земля Франца-Иосифа) может принимать любые типы самолетов, включая стратегические бомбардировщики Ту-95МС, сообщил журналистам начальник штаба армии ВВС и ПВО Северного флота РФ генерал-майор Игорь Чуркин.

"Аэродром, на котором мы с вами произвели посадку, сдан в эксплуатацию в прошлом году, длина взлетно-посадочной полосы - 3,5 тыс. метров, что позволяет аэродрому принимать все классы воздушных судов", - сообщил он.

На вопрос, может ли аэродром принять стратегические бомбардировщики Ту-95МС, Чуркин ответил: "Может".

"Совершенствование аэродромной сети в Арктике значительно повышает возможности применения авиации Северного флота в интересах контроля в первую очередь воздушного пространства в районе акватории Северного морского пути и позволит обеспечить безопасность этой транспортной артерии с воздуха", - сказал он.

Заявление Чуркина прозвучало на фоне захода 10 мая в порт на севере Норвегии многоцелевой атомной подводной лодки ВМС США "Нью-Мексико" (USS New Mexico).

13 мая командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев заявил, что Осло содействует росту напряженности в Арктике. "В последнее время в качестве основного плацдарма в Арктике США рассматривают Норвегию как территорию, которая используется для передового присутствия вооруженных сил, размещения средств разведки и наблюдения, развития инфраструктуры двойного назначения", - заявил Моисеев на брифинге.