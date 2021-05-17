Рада в четверг соберётся на внеочередное заседание по инициативе президента - Арахамия

Верховная Рада в четверг планирует провести внеочередное заседание для рассмотрения вопросов по поводу получения макрофинансовой помощи от Евросоюза и транша Международного валютного фонда, сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"В четверг по инициативе президента у нас будет ещё одна внеочередная сессии (заседание - ИФ). В нее войдут 10 законов - так называемые "макрофин" и "МВФ", - сказал Арахамия на брифинге после заседания фракции в понедельник.

При этом он уточнил, что планируется "в первом чтении все пройти, половину - во втором, и все, что мы оставим на потом, будет на первой неделе июня".

Также он добавил, что в пятницу, 21 мая, Рада сможет рассмотреть новую редакцию законопроекта о проведении в соответствие с Конституцией Украины закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины.