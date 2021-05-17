За отставку Степанова проголосуют более 250 нардепов - Арахамия

Отставку министра охраны здоровья Максима Степанова поддержат более 250 народных депутатов, прогнозирует глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Мой прогноз, что завтра в зале будет где-то 250-270 голосов", – сказал Арахамия на брифинге в Киеве после заседания фракции в понедельник.

Арахамия уточнил, что его фракция даст за отставку Степанова 200 голосов.

Народный депутат также отметил, что фракция единогласно поддержит кандидатов на должности министров.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль передал в Раду представление об отставке Степанова, а министры экономики Игорь Петрашко и инфраструктуры Владислав Криклий написали заявления об отставке по собственному желанию.