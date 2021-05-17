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20:47 17.05.2021

Большинство фракции "Слуга народа" поддерживает отставку Степанова - нардеп Радуцкий

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Большинство фракции "Слуга народа" поддерживает отставку Степанова - нардеп Радуцкий

Большинство членов депутатской фракции "Слуга народа" на заседании в понедельник поддержали отставку министра здравоохранения Максима Степанова, сообщил народный депутат Михаил Радуцкий.

"По Степанову завтра будет зал определяться, потому что в комитете голоса разделились 50/50... Большинство фракции настроено, что министр не все сделал, чтобы в стране все было нормально и с вакцинацией, и с борьбой с коронавирусом. Во фракции, что я вижу (соотношение голосов за отставку Степанова - ИФ) - 90/10", - сказал Радуцкий журналистам в понедельник в Киеве.

Теги: #степанов #отставка
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