Большинство фракции "Слуга народа" поддерживает отставку Степанова - нардеп Радуцкий

Большинство членов депутатской фракции "Слуга народа" на заседании в понедельник поддержали отставку министра здравоохранения Максима Степанова, сообщил народный депутат Михаил Радуцкий.

"По Степанову завтра будет зал определяться, потому что в комитете голоса разделились 50/50... Большинство фракции настроено, что министр не все сделал, чтобы в стране все было нормально и с вакцинацией, и с борьбой с коронавирусом. Во фракции, что я вижу (соотношение голосов за отставку Степанова - ИФ) - 90/10", - сказал Радуцкий журналистам в понедельник в Киеве.