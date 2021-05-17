Фракция "Слуга народа" поддерживает кандидатуру Кубракова на пост министра инфраструктуры - нардеп Маслов

Депутатская фракция "Слуга народа" на своём заседании в понедельник в целом выразила поддержку кандидатуры Александр Кубракова на пост министра инфраструктуры, сообщил в комментарии журналистам народный депутат Денис Маслов.

"Что касается Кубракова, то окончательно его кандидатуру будут утверждать завтра в стенах парламента. Касательно фракции, то я вижу большое одобрение этой кандидатуры. В целом, я вижу, что поддержка большинства у него есть абсолютно", - сказал Маслов в ответ на вопрос, утвердила ли фракция кандидатуру Кубракова на должность министра инфраструктуры.

Он также проинформировал, что фракция рассматривает кандидатуру главы Налоговой службы Украины Алексея Любченко на пост министра экономики.

Маслов также отметил, что на заседании фракции отчитывается нынешний министр здравоохранения Максим Степанов. Обсуждение этого вопроса он назвал "очень конструктивным разговором".

Кроме того, Маслов проинформировал, что участие в заседании фракции принимают премьер-министр Денис Шмыгаль и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.