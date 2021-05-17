События

20:19 17.05.2021

Фракция "Слуга народа" поддерживает кандидатуру Кубракова на пост министра инфраструктуры - нардеп Маслов

1 мин читать
Фракция "Слуга народа" поддерживает кандидатуру Кубракова на пост министра инфраструктуры - нардеп Маслов

Депутатская фракция "Слуга народа" на своём заседании в понедельник в целом выразила поддержку кандидатуры Александр Кубракова на пост министра инфраструктуры, сообщил в комментарии журналистам народный депутат Денис Маслов.

"Что касается Кубракова, то окончательно его кандидатуру будут утверждать завтра в стенах парламента. Касательно фракции, то я вижу большое одобрение этой кандидатуры. В целом, я вижу, что поддержка большинства у него есть абсолютно", - сказал Маслов в ответ на вопрос, утвердила ли фракция кандидатуру Кубракова на должность министра инфраструктуры.

Он также проинформировал, что фракция рассматривает кандидатуру главы Налоговой службы Украины Алексея Любченко на пост министра экономики.

Маслов также отметил, что на заседании фракции отчитывается нынешний министр здравоохранения Максим Степанов. Обсуждение этого вопроса он назвал "очень конструктивным разговором".

Кроме того, Маслов проинформировал, что участие в заседании фракции принимают премьер-министр Денис Шмыгаль и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Теги: #кандидаты #слуга_народа #министры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:10 17.05.2021
"Голос" будет требовать от кандидатов на должности министров план деятельности на полгода - Рудик

"Голос" будет требовать от кандидатов на должности министров план деятельности на полгода - Рудик

11:50 17.05.2021
Рада 18 мая может провести внеочередное заседание для смены министров экономики, инфраструктуры и здравоохранения

Рада 18 мая может провести внеочередное заседание для смены министров экономики, инфраструктуры и здравоохранения

19:11 14.05.2021
Рада может рассмотреть кадровые вопросы во вторник - нардеп Качура

Рада может рассмотреть кадровые вопросы во вторник - нардеп Качура

19:01 14.05.2021
Главы МИД Грузии и Молдовы 17 мая посетят Украину

Главы МИД Грузии и Молдовы 17 мая посетят Украину

18:59 14.05.2021
Министры экономики и инфраструктуры уходят в отставку - замглавы фракции "Слуга народа"

Министры экономики и инфраструктуры уходят в отставку - замглавы фракции "Слуга народа"

22:22 13.05.2021
"Слуга народа" в понедельник обсудит вопрос возможности отставки Степанова – Корниенко

"Слуга народа" в понедельник обсудит вопрос возможности отставки Степанова – Корниенко

14:14 13.05.2021
Фракция "Слуга народа" в Киевсовете приветствует усилия правоохранителей, направленные на установление масштабных схем хищения бюджетных средств в КГГА – заявление

Фракция "Слуга народа" в Киевсовете приветствует усилия правоохранителей, направленные на установление масштабных схем хищения бюджетных средств в КГГА – заявление

16:37 11.05.2021
Парламент может принять законопроект о службе в органах местного самоуправления осенью – Корниенко

Парламент может принять законопроект о службе в органах местного самоуправления осенью – Корниенко

09:39 07.05.2021
Главы МИД стран Бенилюкса посетили зону ООС и пообещали донести европейскому сообществу правду о ситуации на Донбассе

Главы МИД стран Бенилюкса посетили зону ООС и пообещали донести европейскому сообществу правду о ситуации на Донбассе

18:35 05.05.2021
Главы МИД Нидерландов, Бельгии и Люксембурга будут в Украине 6-7 мая, посетят Донбасс

Главы МИД Нидерландов, Бельгии и Люксембурга будут в Украине 6-7 мая, посетят Донбасс

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Фракция "Слуга народа" согласовала Любченко на пост первого вице-премьера-главы Минэкономики, Кубракова и Ляшко – глав Мининфраструктуры и Минздрава

Профильный комитет Рады не поддержал представление премьера об отставке Степанова, оставил вопрос на рассмотрение зала

Пресс-конференция Зеленского по итогам двух лет каденции состоится 20 мая – советник руководителя ОП

В Ровенской области перевернулся автобус с пассажирами, четыре человека доставлены в больницу

Из-за непогоды в Херсонской области без электричества оказались более полусотни населенных пунктов

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада в четверг соберётся на внеочередное заседание по инициативе президента - Арахамия

За отставку Степанова проголосуют более 250 нардепов - Арахамия

За отставку Степанова проголосуют более 250 нардепов - Арахамия

Фракция "Слуга народа" согласовала Любченко на пост первого вице-премьера-главы Минэкономики, Кубракова и Ляшко – глав Мининфраструктуры и Минздрава

Большинство фракции "Слуга народа" поддерживает отставку Степанова - нардеп Радуцкий

США к концу июня планируют довести отгрузки вакцин от COVID-19 за рубеж до 80 млн - Белый дом

В Харькове суд взял под стражу подозреваемых в серии разбойных нападений – полиция

МВД инициирует дополнительную квалификацию по факту ДТП с участием сына замначальника одного из отделов полиции

C 7 июня в ФРГ начнут прививать от COVID-19 всех граждан - без разделения на приоритетные группы

Главы МИД Украины и Молдовы договорились заключить соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА