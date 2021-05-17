В Харькове суд взял под стражу подозреваемых в серии разбойных нападений – полиция

Коминтерновский районный суд Харькова избрал меру пресечения двум подозреваемым в ограблении обменного пункта, совершенном 20 апреля, а также серии других преступлений.

"60 суток злоумышленники будут находиться под стражей без права внесения залога", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Как сообщалось, вечером 20 апреля неизвестный напал на работницу обменного пункта, расположенного на проспекте Героев Сталинграда, и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал из кассы 1,6 млн.грн. Его сообщник в это время на улице следил, чтобы никто не мог помешать совершению преступления.

17 мая следователи сообщили двум 33-летним мужчинам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. По данным правоохранителей, двое подозреваемых также причастны к серии преступлений, совершенных в 2019-2021 годах на территории региона: шести разбойным нападениям, краже и незаконному лишению свободы человека.