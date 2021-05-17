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19:43 17.05.2021

МВД инициирует дополнительную квалификацию по факту ДТП с участием сына замначальника одного из отделов полиции

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МВД инициирует дополнительную квалификацию по факту ДТП с участием сына замначальника одного из отделов полиции

Министерство внутренних дел Украины будет инициировать дополнительную правовую квалификацию по факту дорожно-транспортного происшествия с участием сына одного из руководителей полиции в Тернопольской области, сбившего односельчанку в августе 2020 года.

Как сообщается на странице МВД в Facebook, об этом в понедельник сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко во время встречи с потерпевшей в ДТП девушкой и ее матерью.

По данным МВД, 24 августа 2020 года в 2:30 часов в с.Брыков Тернопольской области на 19-летнюю девушку-пешехода совершил наезд односельчанин, 22-летний сын заместителя начальника одного из отделов полиции. Он был за рулем служебного авто отца и оставил место ДТП, не оказав пострадавшей помощь. Девушка получила многочисленные травмы, перенесла две операции.

Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области возбудило уголовные производства по ч.1 ст.135 (оставление в опасности), ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и ч .1 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время следователи ожидают результаты конечной судебно-медицинской экспертизы, после чего обвинительный акт будет направлен в суд.

Геращенко заявил, что полицейский, который покрывает преступление, совершенное его сыном, не может быть оправдан и должен понести наказание. "Мы будем настаивать на его увольнении, как и на открытии уголовного производства за сокрытие отцом подозреваемого информации о правонарушении, совершенном сыном. Отец как сотрудник полиции должен сообщить о преступлении, о конфликте интересов и просить передать дело для расследования в другой район. Вместо этого он пытался скрыть следы преступления, в частности отремонтировал служебный автомобиль, на котором был совершен наезд на потерпевшую", - заявил замминистра.

По его словам, в ближайшее время дело будет передано в суд с возможной дополнительной правовой квалификацией, если таковую поддержит прокуратура.

"Министр внутренних дел Арсен Аваков занимает жесткую позицию в вопросах несоблюдения Правил дорожного движения. МВД инициирует законы, предусматривающие усиление ответственности за нарушение ПДД. Поэтому беру это дело под личный контроль. Параллельно с проведением служебного расследования материалы производства будут переданы в Государственное бюро расследований", - сказал Геращенко.

Теги: #дтп #полицейский #мвд
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