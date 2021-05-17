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19:33 17.05.2021

C 7 июня в ФРГ начнут прививать от COVID-19 всех граждан - без разделения на приоритетные группы

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C 7 июня в ФРГ начнут прививать от COVID-19 всех граждан - без разделения на приоритетные группы

Власти ФРГ с 7 июня будут вакцинировать от COVID-19 всех граждан страны без разделения на приоритетные группы, сообщил глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан.

"Разделение на приоритетные группы с 7 июня будет снято", - сказал он журналистам в понедельник по итогам встречи с главами министерств здравоохранения регионов ФРГ.

Ранее в Германии были определены четыре группы граждан, которые получали прививки в первую очередь. К первой группе, например, относились люди старше 80 лет, жители домов престарелых, медицинский персонал станций реанимации и скорой помощи; во вторую группу, в том числе, входили люди от 70 до 80 лет.

Теги: #вакцинация #население #фрг
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